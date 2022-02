Den tidligere Chelsea-spiller Cesc Fabregas opfordrer Andreas Christensen til at være en større idiot.

Det fortæller han i et interview med den spanske journalist Gerard Romero i Twitch-showet Jijantes.

De seneste måneder har der været megen snak om Andreas Christensens fremtid.

Danskeren har kontraktudløb med Chelsea til sommer, og rygterne peger på, at han vil finde en ny klub.

I den forbindelse kunne Cesc Fabregas godt tænke sig, at den danske landsholdsstopper ikke altid er så venlig af sind.

- Det eneste, jeg synes han skal forsøge at forbedre, er, at han er alt for god af sig til tider. Han skal være en større idiot, siger Cesc Fabregas.

- Jeg ser det samme i Eric Garcia. De er begge venlige mennesker, og det kan man ikke være i fodboldverdenen i disse dage.

Spanieren kommer dog også med stor ros til Andreas Christensen.

- Christensen bliver rygtet til FC Barcelona, og jeg kan godt fortæller jer, at han er en god spiller. Han er hurtig, stærk, fantastisk på bolden, adræt og god til at positionere sig.

Seneste nyt om Andreas Christensen er, at han ikke skifter til Bayern München. Der erfarer det tyske medie Kicker.

Lørdag kan den ombejlede dansker komme i aktion, når Chelsea spiller finale mod Palmeiras ved VM for klubhold.

Der er kampstart klokken 17.30.