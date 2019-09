Selvom Tottenhams manager, Mauricio Pochettino, kan glæde sig over, at transfervinduet i de store europæiske ligaer er smækket i, så fortsætter snakken om argentinerens danske es i de store spanske medier.

Madrid-avisen Marca kobler stadig Christian Eriksen sammen med et skifte til Real Madrid. De mener i hvert fald at vide, at Eriksen har afvist alle Tottenhams forslag til en ny kontrakt, fordi han stadig drømmer om at skifte klubbens hvide trøje ud med Real Madrids ditto.

'Christian Eriksen har afvist alle kontrakttilbud, som Daniel Levy (Tottenhams bestyrelsesformand, red.) har lagt på bordet, fordi han venter på opkaldet fra Real Madrid', skriver Marca.

Danskeren kastede selv brænde på bålet, da han tidligere på sommeren fortalte, at han gerne ville have en ny udfordring efter seks år i Nordlondon. Men til trods for at han blot har et enkelt år tilbage af aftalen med Tottenham, lykkedes det ikke at score en drømmekontrakt i en af Europas absolutte topklubber.

Christian Eriksen er fri på markedet til næste sommer. Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

Ifølge Marca betyder det dog ikke, at fremtiden ligger hos Tottenham for 27-årige Eriksen. Avisen skriver videre, at hans repræsentanter, som i hvert fald tæller hollandske Martin Schoots, fortsat arbejder på at afsætte Eriksen til klubber rundt om i Europa - inklusiv Real Madrid.

Der skulle angiveligt have været kontakt mellem Tottenham og Real Madrid i løbet af sommeren, men kongeklubben har på intet tidspunkt følt sig tilpas fristet til at lægge et officielt bud i Daniel Levys indbakke.

Hvis ikke Christian Eriksen forlænger sin kontrakt med Tottenham inden 1. januar, kan han skrive kontrakt med en hvilken som helst klub gældende fra næste sommer.

Til trods for den usikre fremtid i klubben er Christian Eriksen startet inde i Tottenhams to seneste kampe i Premier League mod Arsenal og Crystal Palace.

Christian Eriksen spillede samtlige 90 minutter i sejren over Crystal Palace i weekenden. Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

