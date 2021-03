Han vil ikke mere

Crystal Palace-angriber Wilfried Zaha er den første spiller i Premier League, der inden en kamp ikke gik ned på et knæ for at markere utilfredshed med racisme

Lørdag blev en historisk dag i Premier League. Her skete det nemlig for første gang siden genåbningen i sommeren sidste år, at en spiller valgte ikke at knæle inden starten på en kamp.

Således valgte Crystal Palaces ivorianske angriber, Wilfried Zaha, at stå op. Ikke fordi han ikke vil støtte kampen mod racisme og Black Lives Matter-bevægelsen. Men fordi han ikke føler, at det nytter noget.

Allerede i februar luftede Zaha tanken om at lade være. Men der var han skadet, og derfor blev lørdagens kamp mod West Bromwich Albion første mulighed for at sætte handling bag ordene:

- Der er ingen rigtig eller forkert beslutning, men for mig er det at knæle bare blevet til en rutine inden en kamp. Og lige nu er det ligegyldigt, om vi knæler eller står op - nogle af os fortsætter med at blive udsat for racisme, sagde han dengang.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson forklarede efter kampen, at han støttede Zaha, selvom resten af holdet gør noget andet.

- Will er ikke ene om synes, at det at knæle er blevet lidt af et ritual i stedet for et massivt statement.

- Så han har valgt at tage dette skridt, der placerer ham udenfor boblen af knælere, hvis man kan sige det. Det er en mulighed for at vise, hvor stærkt han er imod det, der er sket og desværre fortsat sker i forhold til racisme, sagde Roy Hodgson efter kampen, hvor Crystal Palace vandt 1-0.

I forvejen er flere klubber i den næstbedste række, The Championship, stoppet med et knæle. Det drejer sig om 'danskerklubben' Brentford samt Derby og Bournemouth.