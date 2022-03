Han vil købe Chelsea for 24 milliarder

Chelsea FC står til at blive den næste fodboldklub, der ender på mellemøstlige hænder

2,7 milliarder pund. Eller lige knap 24 milliarder kroner.

Så meget er Mohamed Alkhereiji angiveligt klar til at lægge for at blive ejer af Chelsea Football Club, nu klubben er til salg.

Det mener CBS Sports-journalisten Ben Jacobs at vide.

I en serie tweets beskriver han buddet, der kommer fra ejeren af Saudi Media Group.

Buddet er kommet i kølvandet på Roman Abramovichs melding om, at han vil sælge klubben som en direkte konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine.

Alkhereiji, der i øvrigt er Chelsea-fan, er administrerende direktør i selskabet bag Saudi Media Group, Engineer Holding Group, der er stiftet af hans far, Abdulelah Alkhereiji.

Mohamed har læst på Cass Business School i London og arbejdet tre år for Deutsche Bank. Han synes dog at have væsentlig større interesse i fodbold end Abramovich og andre fodboldklubejere i international fodbold.

Ud over forkærligheden for Chelsea var han manden bag Mrsool Park, der for nogle år siden blev opført i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyad, og som huser storklubben Al Nassr, der også er blandt Alkhereijis foretrukne hold.

Spørgsmålet er så, om han og Saudi Media Group er klar til at købe klubben alene, eller om der er tale om et konsortium, hvor flere parter går sammen.

Siden Roman Abramovich 3. marts annoncerede, at han ville sælge klubben, har historierne om mulige købere været talrige. Lokale rigmænd som Nick Candy og Martin Broughton er kædet sammen med Chelsea, mens filantroper og forretningsmænd fra både Europa og USA er blevet nævnt.

Som følge af den britiske regerings sanktioner mod Abramovich og andre russiske milliardærer er alle værdier og ejendele på britisk jord blevet indefrosset, og salget af Chelsea vil derfor ikke indbringe Abramovich noget som helst.

