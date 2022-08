Han vil købe Manchester United - igen

Et officielt bud på Manchester United er på trapperne.

Det er den tidligere direktør i klubben, Michael Knighton, der ifølge Manchester Evening News med et konsortium i ryggen vil købe klubben af Glazer-familien.

Det fortæller han i et interview med Youtube-kanalen Man Utd The Religion efter den rædderlige sæsonåbning mod Brighton søndag.

Hér kom utilfredsheden fra tilhængerne igen til udtryk, som det har været tilfældet i efterhånden mange af de 17 år, Glazer har siddet på magten.

En stor demonstration tog sin begyndelse inde i byen, og den voksede sig så stor og larmende, at Old Traffords souvenir-butik følte sig nødsaget til at lukke ned hele to gange.

- Vi er en klub i krise, og vi kender alle årsagen. Vi har en uduelig og ubrugelig ejerkreds, der ved meget lidt om fodbold, siger den 70-årige Knighton til Man Utd The Religion.

United-spillerne havde en vanskelig søndag, hvor Brighton & Hove gæstede Old Trafford og vandt sæsonpremieren 2-1. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

- Alle ved, at vi har brug for en ny ejer i denne klub, og det er mit mål. Jeg gør fremskridt, fortsætter med at tale med folk. Jeg har gode ideer og en solid økonomi, siger han,

Et fjendtligt bud

Glazer-familien har ejet Manchester United siden 2005, men har de senere år været under et gevaldigt pres og kritik fra både fans og medier i takt med den sportslige deroute efter manager Alex Fergusons farvel i 2013.

- Vi er ved at udarbejde et dokument med selve buddet. Husk på, der er tale om et fjendtligt bud, hvilket helt enkelt betyder, at klubben ikke er til salg. Men min intention er at præsentere ejerne for dette legitime, solide og kommercielle bud og sige: 'I er kørt ud over kanten, det er på tide at smutte, for jeres tid er ovre', siger Knighton.

Han er som så mange andre overbevist om, at fansene har fået nok nu.

- Den der begejstring over en ny sæson, den der ballon af begejstring, der var, eksploderede med kampen mod Brighton. Klubben er i krise, og det vil den fortsætte med at være, til der kommer en ny ejer, siger Knighton i interviewet.

Michael Knighton forsøgte helt tilbage i 1989, før Alex Ferguson for alvor fik fat, at erhverve sig Manchester United. Dengang uden held.

