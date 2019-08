- Han ville have mig til at lave ting med sin kone

Der er mange forestillinger om de professionelle fodboldspilleres liv udenfor banen. Blandt andet bliver spillerne oftest sat i forbindelse med dating af kvinder. En af de populære mænd uden for banen var fodboldspilleren Emmanuel Petit, der ikke lægger skjul på, at han gennem karrieren fik en række 'frække' tilbud fra fremmede kvinder.

I sin professionelle karriere vandt han både Premier League og FA Cuppen med Arsenal, mens han også triumferede med Frankrig i 1998 og 2000, hvor han var med til at vinde VM og EM.

Men udenfor banen var der også stor rift om den tidligere franske stjerne. Han afslører nu i et interview med engelske The Mirror, hvordan fremmede kvinder gav ham ualmindeligt mange tilbud.

- Jeg kan ikke huske, hvor mange gange kvinder, også kvinder der var gift, kom for at se mig, selv når de var sammen med deres mænd, siger Emmanuel Petit i et interview med The Mirror.

Både på- og udenfor banen havde den franske stjerne Emmanuel Petit sine problemer at slås med. Her ses han i diskussion med Stig Tøfting. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Især VM-triumfen i 1998 gav anledning til mange sjove episoder, hvor adskillige kvinder opsøgte den tidligere midtbaneprofil i et forsøg på at få fingrene i ham.

- Jeg har altid haft et problem med kvinder, selv før VM, men det blev meget værre efter 1998. Men jeg klagede ikke. Jeg kunne lide det, siger den tidligere franske profil.

Den tidligere Arsenal-profil husker dog tydeligt tilbage på en enkelt episode, hvor han fik et meget specielt tilbud fra en fremmed mand.

- Jeg har lavet mange ting, men jeg var ude foran en restaurant en aften og ventede på en taxa, da et par henvendte sig og gav mig et uanstændigt tilbud.

- Han ville have mig til at lave ting med hans kone foran ham selv. Jeg sagde til ham. Hør her, jeg er ikke sulten, og så sagde jeg tak for tilbuddet og afviste ham.

Emmanuel Petit startede sin professionelle karriere i AS Monaco, inden han senere blev solgt til Arsenal. Han var også en tur forbi Chelsea og FC Barcelona, inden han i 2004 lagde støvlerne på hylden.

I dag er Emmanuel Petit 48 år gammel og er sammen med sin kone Maria Servello.

