Har brug for Eriksen-effekt: - Det går helt skidt

Christian Eriksen debuterede lørdag for Brentford i 2-0-nederlaget til Newcastle, og oprykkerne har i den grad brug for danskerens kvaliteter i de kommende måneder.

Sådan lyder det fra Discovery-eksperten Mikkel Bischoff, der peger på, at Thomas Franks tropper er faldet alvorligt i kadence i den seneste tid.

- I begyndelsen af sæsonen gjorde de ondt på modstanderne. Selv Liverpool og Chelsea kunne de presse tilbage i eget felt og få en masse indlæg mod, da de rykkede op med gejst og selvtillid efter en masse sejre. Det kan de overhovedet ikke nu, siger Mikkel Bischoff til Tipsbladet.

- På alle parametre, både pointhøsten og de underliggende om spillet, er de blevet dårligere. De er virkelig ikke ret farlige længere.

Brentford ligger nu blot tre point over nedrykningsstregen, og derfor må lørdagens udekamp mod bundproppen Norwich også siges at være en kamp, hvor Brentford ikke har råd til at snuble.

- Det er spændende, om Christian Eriksen kan ændre det. De er nødt til at forsøge noget, for det går helt skidt for tiden. Jeg ved ikke, om de bør forsøge at ændre formation, noget skal der i hvert fald ske. De kan i den grad bruge en spiller som Eriksen, så de kan få styr på, hvad de skal med bolden, og så de har en spiller, der kan være med til at tilføre noget kvalitet, når de sætter deres angreb op, siger Mikkel Bischoff.

Brentford har ikke vundet en ligakamp siden 2-1-sejren over Aston Villa den 2. januar.

