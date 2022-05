Har du bemærket detaljen?

Det er en dårlig vane, som jeg er kommet ind på, erkender Thomas Frank, der tygger meget voldsomt tyggegummi under Brentfords kampe

Mange taler om det. Men har du lagt mærke til det?

Thomas Frank tygger tyggegummi hver gang Brentford spiller i Premier League.

Men han gør det ikke bare stille og roligt.

Brentford-træneren er meget voldsom i sine mundbevægelser undervejs i Brentfords kampe. Så voldsom så det er blevet bemærket.

- Jeg ved godt, at det ikke ser så charmerende ud, når jeg tygger tyggegummi, erkender Thomas Frank.

- Det er en dårlig vane, som jeg startede på, da jeg var U17-landstræner. Vi kan godt give Per Andersen (daværende U19-landstræner) skylden for, at jeg begyndte på det.

Thomas Frank kæmper med Guardiola, Klopp, Howe og Vieira om titlen som Årets Manager i Premier League. Foto: Lars Poulsen.

- Men der er jo meget tryk på under kampene, så det giver mig lidt ro. Hvis jeg sagde, jeg stopper med det i morgen, så kunne jeg godt gøre det, smiler Thomas Frank, der søndag kunne glæde sig over endnu en sejr: 3-2 ude over Everton.

Thomas Frank er i øvrigt nomineret som Årets Manager i Premier League. Det sker i skarp konkurrence med Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Eddie Howe og Patrick Vieira.

Afstemningen blandt fans slutter mandag. Offentliggørelsen af Årets Manager sker i starten af næste uge, når sidste spillerunde er afviklet.

Alle eksperter havde dømt Brentford til nedrykning efter de vandt play-off sidste sæson over Swansea.

På den måde er det en imponerende bedrift som Thomas Frank har leveret med Brentford, der samtidig har Premier Leagues mindste budget.

Thomas Frank erkender, at det er en dårlig vane at tygge tyggegummi under kampene. Foto: Lars Poulsen.

Fra en indtægt i niveauet 100 mio. pund (870 millioner kroner) som oprykker, kan Brentford vente at sikre sig yderligere 20 mio. pund (175 millioner kroner) i belønning, fordi holdet har præsteret så stærkt i sæsonen.

For de har i den grad overrasket med en flot midterplacering. En sejr i sæsonens sidste kamp søndag mod Leeds kan i bedste fald bringe dem på niendepladsen. Mest realistisk er det, at holdet slutter mellem 9-13 i Premier League.

