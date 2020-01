Har fået nok: Drastisk tiltag i United

Manchester Uniteds tilhængere har fået nok af den triste situation i den engelsk storklub.

United er de seneste sæsoner sagtet agterud og er meget langt fra den position i toppen af engelsk og europæisk fodbold, som de mange fans har været vant til.

Denne sæson har indtil videre været katastrofal for De Røde Djævle, der sidste onsdag tabte 0-2 hjemme til Burnley i Premier League.

Fansene har fået nok af deres amerikanske ejere og af viceformand Ed Woodward, som de holder ansvarlig for de magre resultater, de dårlige indkøb og den sportslig slingrekurs.

Derfor planlægger de ifølge Daily Mirror en stor protest i forbindelse med hjemmekampen mod Wolverhampton 1. februar.

Initiativtagerne opfordrer deres United-medfans til at forlade Old Trafford i det 58. minut. Tallet 58 har en særlig betydning i Manchester Uniteds historie, da flykatastrofen i München, der kostede mange af klubbens store spillet livet, skete i 1958.

De døde United-helte vil blive mindet i forbindelse med kampen mod Wolverhampton, og netop derfor har initiativtagerne til protesten valgt 58. minut for at få den størst mulige effekt.

De håber, at flere tusinde vil forlade deres sæder i protest mod Glazer-familien og den måde, som de kører Manchester United på.

Onsdag aften nåede klubben et nyt lavpunkt, da de tabte til Burnley, og adskillige tusinde valgte at forlade Old Trafford i utide.

Ikke i protest, men i skuffelse over en ny svag United-indsats.

Der blev under kampen sunget anti-Glazer-sange, ligesom tilhængerne krævede Woodwards afgang.

Glazer-familien tog kontrollen over Manchester United i 2005. For dem har det været en god forretning, men United-folket mener, at de har brug for andre ejere for at komme tilbage på tidligere tiders niveau.

