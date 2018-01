Har ikke scoret i to år: Nu er angriberen til grin igen

Det er ikke særlig morsomt at være Saido Berahino for tiden, hvis man selvfølgelig lige ser bort fra hans lønseddel.

Men ud over månedslønnen, så kører det bestemt ikke for Stoke-angriberen, der ikke har scoret et mål i mere end to år. Britiske medier har gennem en længere periode skudt med skarpt mod angriberens indstilling og kørt på, at han er for tyk til at spille Premier League.

Måske er den også gal med koncentrationsevnen hos Saido Berahino, der i hvert fald lavede noget af en tanketorsk søndag. Her dukkede den udskældte Berahino op i det outfit, spillerne skal have på, når de møder ind til kamp.

Problemet var bare, at Stoke først spiller mod Manchester United mandag aften. Med andre ord, så kom Saido Berahino et døgn for tidligt til Premier League-kamp, hvilket holdkammeraten Kurt Zouma forevigede på Twitter:

Kurt Zouma wants to know why Berahino is turning up to training in the match day tracky @SBerahino @KurtZouma pic.twitter.com/sYKgifGHb7 — threesixtytv (@Threesixty_tv) 14. januar 2018

I det mindste var Saido Berahino ivrig efter at komme til Manchester for at spille på Old Trafford, og denne fejltagelse var da også både i den milde og sjove ende i forhold til, hvad Berahino tidligere har udsat sine arbejdsgivere for.

For karrieren er styrtdykket for Berahino, siden han for alvor bragede igennem i Premier League i sæsonen 14/15, da han scorede 14 mål for West Bromwich. Den unge angriber blev udråbt som Englands næste store målsluger, men sådan gik det ikke.

Nægtede at spille

For da West Bromwich nægtede at sælge sin guldfugl til Tottenham, proklamerede spilleren, at han ville gå i strejke, og han nægtede at spille for The Baggies nogensinde igen.

- Jeg er ked af, at jeg ikke præcis kan sige, hvordan klubben har behandlet mig, men jeg kan officielt sige, at jeg aldrig spiller igen, Jeremy Peace, skrev Berahino på sin Twitter-profil henvendt til WBA-formanden.

Solgt for 104 mio. kr.

Berahino aflyste dog selv sin strejke, men han blev aldrig det store hit hos hverken fans eller holdkammerater siden da, og han var ude af WBA-holdet i en længere periode.

Det til trods var der var store forventninger til frontløberen, der skiftede til Stoke fra West Bromwich for et beløb svarende til 104 millioner kroner for et år siden. Men indtil videre er det altså ikke blevet til scoringer for Stoke.

Det får Berahino chancen for at lave om på mod Manchester United mandag aften, hvis han da husker at dukke op mandag også.

