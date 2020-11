Har kontaktet Solskjærs afløser

Ifølge Manchester Evening News har Manchester United kontaktet Mauricio Pochettino i håbet om at gøre ham til ny manager i klubben

Så lader det til, at de har fået nok af Ole Gunnar Solskjær i Manchester United.

Normalt velunderettede Manchester Evening News erfarer, at ledelsen i klubben har kontaktet den tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettinos repræsentanter med det formål at gøre ham til ny chef i klubben.

Manchester United tabte onsdag til relativt upåagtede Basaksehir i Champions League, og kombineret med en frygtelig start i Premier League lader det efterhånden til at være nok for administrerende direktør Ed Woodward og resten af ledelsen.

Ifølge avisens kilder bakkede ledelsen Solskjær op forud for nederlaget til tyrkiske Basaksehir onsdag aften, og ifølge avisen er man tilbageholdende i forhold til at fyre ham så tidligt i sæsonen. Omvendt kan Manchester United ende på en 17. plads, hvis de taber lørdagens udekamp mod Everton.

Derfor skal Pochettino sandsynligvis køres i stilling, hvis man indkasserer sæsonens fjerde nederlag i Premier League.

Ole Gunnar Solskjær afviste kategorisk at kommentere en mulig fyring på pressemødet efter kampen.

Mauricio Pochettino ligner bedste bud på en ny manager i Manchester United. Foto: Darko Vojinovic/Ritzau Scanpix

Afløst af Mourinho

Mauricio Pochettino har været arbejdsløs, siden han blev fyret fra Tottenham og udskiftet med José Mourinho i november sidste år, men Manchester Evening News meddelte allerede i december, at argentineren var interesseret i United-jobbet. Det skulle stadig være tilfældet.

Så sent som mandag medvirkede Pochettino i Sky Sports Monday Night Football, hvor han ikke lagde skjul på, at han er på udkig efter et nyt job. Gerne i England.

Udover fortiden i Tottenham har Pochettino også været cheftræner i Southampton og spanske Espanyol. Han førte blandt andet Tottenham til en andenplads i både Premier League og Champions League, men nåede aldrig at vinde et trofæ til klubben.

