Har lært af fejl: - De er blevet for kloge

Real dropper Eriksen-skift

Transfervinduet er lukket, og Christian Eriksen er stadig i Tottenham.

I England diskuterer eksperter, hvorfor danskeren med et år tilbage af sin kontrakt ikke er blevet solgt.

- Jeg tror, at efter oplevelsen med Gareth Bale, så har Daniel Levy indset, at det er mere værdifuldt, at spilleren bliver end disse 20 millioner pund, som klubberne prøver at få for spilleren et år før, siger tidligere Manchester United-legende og nuværende ekspert, Gary Neville, til Skysports.

- Klubberne er blevet for kloge og tænker 'Faktisk er det bedre, at du bliver hos os'. Det giver klubberne endnu et år til at planlægge uden spilleren og finde en afløser.

- De gjorde det med Kieran Trippier for Kyle Walker, og de kan have gjort det med Davinson Sanchez for Toby Alderweireld.

- Tottenham er en klog klub i den slags sager, og Eriksen er nødt til at blive i klubben og spille sin fodbold, siger Neville, der i dette transfervindue også har kunnet se Tottenham hente mulige afløsere for Eriksen ind i form af Giovani Lo Celso og Tanguy Ndombele.

Nu falder Eriksen-afgørelsen: - I dag eller aldrig

Ny udvikling: Afslører Eriksen det hele her?

Neville bakkes op af Paul Merson, der dog også mener, at Tottenham står foran et problem, for både Christian Eriksen, Jan Vertonghen og Toby Alderweireld har kontraktudløb i sommeren 2020.

- Jeg har bekymringer forud for næste sæson, for hvordan erstatter de spillerne?

- Eriksen er væk. Selvom han ikke skifter nu, så vil hans agent have fundet noget til januar, og han vil blive endnu en som Aaron Ramsey, siger Merson, der henviser til, at Ramsey forlod Arsenal til fordel for Juventus på en fri transfer.

- Du vil høre ham sige 'Jeg elsker klubben', men hans situation vil blive ordnet. Der er ingen mulighed for, at han vil skrive under på en ny kontrakt i Tottenham, siger Merson.

Selvom transfervinduet lukkede natten til tirsdag, så er der allerede nye rygter om Eriksen.

Daily Express fortalte onsdag, at italienske Inter går efter Eriksen i januar-vinduet. Klubbens nye træner Antonio Conte har fortid som Chelsea-manager og kender derfor alt til Eriksens styrker.

Også Atlético Madrid skulle være interesseret i at hente Eriksen til vinter. Det skriver Madrid-avisen AS sent onsdag.

Tidligere har Real Madrid og Manchester United været nævnt som de store bejlere til Eriksen, men Real Madrid har mange midtbanespillere i truppen, og Manchester United har Eriksen angiveligt selv været negativ omkring.

Klubber som Paris SG og Juventus har også været nævnt, og franskmændene skal formentlig snart bygge noget helt nyt op, når Neymar formentlig bliver fortid i klubben, mens Juventus har tradition for at hente dygtige midtbanespillere ude af kontrakt.

Eriksen i transfer-limbo: Bare jeg selv kunne bestemme

Se også: Bossen roser Eriksen: - Det var den rigtige beslutning

FCK smed Bendtner-bomben: Derfor ændrede Ståle mening

Frygter Bendtner-hysteri: - Det går ikke!