Har opgivet Højbjerg

Pierre-Emile Højbjerg er blevet midtpunkt i transferkrig med flere Premier League-klubber som deltagere.

Tottenham vil have ham, der har været rygter om Manchester City, og Everton er også særdeles lune på den 24-årige Southampton-spiller.

Højbjerg vil ikke forlænge med klubben fra den engelske sydkyst, der derfor nu bruger interessen til at presse prisen mest muligt.

Everton-manager Carlo Ancelotti håber at råde over Højbjerg i den kommende sæson, og Ekstra Bladet erfarer, at der er samtaler mellem Everton og Southampton.

Effer torsdagens 1-1-kamp mellem Everton og Aston Villa blev italieneren konfronteret med Højbjerg-rygtet.

- Jeg ønsker ikke at tale om det. Det er unfair at tale om en spiller, der er i en anden klub i øjeblikket, sagde Ancelotti ifølge Hampshire Live.

Italienske Carlo Ancelotti vil have Højbjerg til Everton. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Også Southampton-manager Ralph Hassenhüttl blev afkrævet svar, efter Southampton - med Pierre-Emile Højbjerg som højre back hele kampen - torsdag aften havde spillet 1-1 med Brighton.

- Jeg kan ikke bekræfte noget, for jeg ønsker ikke at kommentere spekulationer og rygter. Han er vores spiller og er bundet af en kontrakt. Vi må se, hvad der sker i løbet af sommeren.

- Er du håbefuld i forhold til at beholde ham?

- Vi er håbefulde I forhold til at finde en løsning, der er bedst, sagde Hassenhütll til Hampshire Live.

Højbjerg har kun et år tilbage af sin kontrakt og har for længst meddelt, at han ikke ønsker at forlænge. Southampton er derfor tvunget til at sælge den danske midtbanespiller i transfervinduet, så han ikke smutter gratis om et år.

Ifølge The Times har Everton budt i omegnen af £14 mio. - ca. 115 mio. kr. - for Højbjerg, og det er væsentlig under, hvad Southampton kræver for danskeren.

Pierre-Emile Højbjerg fik torsdag hele opgøret mod Brighton som højre back. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Klubben har smækket et prisskilt på 285 mio. kr. på ryggen af Højbjerg, men er angivelig klar til at indgå en handel, hvor også andre spillere indgår.

Som Ekstra Bladet tidligere kunne fortælle, har Højbjerg allerede været forbi Tottenhams træningsanlæg og hilst på manager José Mourinho.

Klubben fra Nordlondon ligner stadig favoritten, men Spurs manglende betalingslyst kan komme i vejen for et skifte.

