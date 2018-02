Har scoret mod City og United: Dansk 'vidunderdreng' vader i succes

18-årige Elias Sørensen har succes som topscorer på Newcastles U18-hold. Seks mål er det blevet til i de seneste fem kampe for lollikken, der har fået hår på brystet at være alene i Nordengland. Nu drømmer han om, at det bliver hans tur til at løbe ind til Premier League-bold på St. James’ Park

Søndag 11. februar var Elias Sørensen på St. James’ Park. Som så mange gange før.

Den 18-årige lollik kunne sammen med over 50.000 tilskuere juble over nordenglændernes 1-0-sejr over mægtige Manchester United.

Det var første hjemmesejr siden oktober, og brølet var enormt, da Matt Ritchie i 2. halvleg sparkede Newcastle over nedrykningsstregen.

Også Elias Sørensen jublede, og han drømmer om at få lov at juble endnu mere i fremtiden. Ikke på tribunen, men inde på banen.

En dag, håber han, er det ham, der løber rundt derinde og bliver tiljublet af de mange fodboldgale Newcastle-fans, når han har scoret i målet foran endetribunen Gallowgate End, hvor de mest fanatiske af de fanatiske fans følger deres klub.

- Det er der, jeg helst vil score. Det ville være en kæmpestort. Fodbold betyder så meget for folk her. Jeg tror dybt seriøst, at alle mennesker i Newcastle er Newcastle-fans.

- Der er udsolgt, ligegyldigt hvilken kamp det er. Fodbold er alt i Newcastle, siger Elias Sørensen, der, dagen før han satte sig i sædet på St. James’ Park, selv havde spillet mod Manchester United.

Der var jubel på St. James' Park, da det lykkedes Newcastle at besejre selveste Manchester United. Foto: Scott Heppell/Ritzau Scanpix

For til daglig er den unge dansker topscorer på Premier League-klubbens U18-hold, og han scorede én gang i sit holds 2-1-sejr over De Røde Djævle.

Dermed udbyggede han en fornem stime. Seks mål har han lavet i de fem seneste kampe.

Mod Manchester City blev det endda til to scoringer for den farlige angriber, der tilbage i foråret 2016 blev den yngste debutant i HB Køges historie.

Fra Nakskov til Newcastle

Det var også i 2016, at han efter en vellykket prøvetræning blev solgt til Newcastle. Kun 16-årig gammel rejste han i august 2016 fra Nakskov til Newcastle for at forfølge sin drøm.

- Det var hårdt i starten selvfølgelig. Man er væk fra familie og venner, så de første måneder var jeg noget ensom.

- Men så lærte jeg holdkammeraterne bedre at kende og blev bedre til engelsk, og det hjalp. Nu er der flere, jeg snakker rigtig godt med, og folk er flinke her, så det går rigtig godt.

I telefonsamtalen med Ekstra Bladet er der nogle ord, der går igen. Tålmodighed, hårdt arbejde, gribe chancen.

For livet som ung fodboldspiller er ikke, som man forestiller sig det, når man sidder i flyet med sommerfugle i maven på vej mod kontraktunderskrivelsen.

Elias Sørensen fra Nakskov drømmer om at spille Premier League i Newcastle. Her ses han i forbindelse med kontraktunderskrivelsen tilbage i sensommeren 2016. Foto: Newcastle United

Der har også været nedture for Elias Sørensen undervejs, men det er, som om han i det sene efterår fik knækket koden.

- Det kom ind i hovedet på mig, at det her er mit liv nu. Det er det, jeg vil leve for, det er sådan, jeg vil tjene mine penge. Det er det, jeg vil.

- Jeg har fundet ud af, hvad det kræver, og jeg gør det, siger Elias Sørensen, hvis mange mål på det seneste har givet ham en tredjeplads på topscorerlisten i U18 Premier League.

- Jamen, det er meget lækkert. Det er det, jeg er herovre for. At lave kasser, det er mit job. Men selvfølgelig er det lidt federe at score mod United og City end SønderjyskE og Vejle.

- Jeg arbejder hårdt hver eneste dag for at blive bedre, og det er dejligt at mærke, at det bærer frugt.

Rejs ud

Herhjemme er der ofte en debat om, hvorvidt de største talenter skal skifte til udlandet eller blive i vante, trygge omgivelser.

Mange unge spillere har forsøgt sig i udlandet, men ikke slået igennem og vendt hjem.

Elias Sørensen risikerer at blive en del af statistikken, men kommer ikke til at fortryde, at han som 16-årig tog chancen og sagde farvel til venner, familie og holdkammerater i HB Køge.

- Jeg har fået nogle erfaringer, som jeg kan bruge resten af min karriere. Og på et tidspunkt skal man alligevel leve for sig selv.

- Du kan selvfølgelig ikke tage hjem og blive trøstet af mor, når du har en dårlig dag. Du er alene, og det giver hår på brystet.

- Det er en kæmpe chance og oplevelse, så jeg vil klart anbefale andre at tage af sted, hvis de får muligheden, siger Elias Sørensen, der har kontrakt med Newcastle frem til sommeren 2019.

De er vilde med Newcastle United i Newcastle. Klubben har nogle af de bedste fans i Premier League. Og også nogle af de største... Foto: Scott Heppell/AP

Inden den udløber, håber han, at han har fået chancen for at løbe ind på et fyldt St. James’ Park i den sort-hvide trøje.

- Det er her i Newcastle, at jeg gerne vil starte min karriere, og så må vi se, hvad der sker efterfølgende.

- Men det er en god klub i en god by. Den er ikke for stor, ikke for lille. Det er lige tilpas, siger den træfsikre angriber, hvis bedrifter for ungdomsholdet også har ramt klubbens hjemmeside og gjort, at han er blevet genkendt i det nordengelske.

- Det sker ikke så tit, men en gang imellem. Det er ikke sådan, at jeg ikke kan gå rundt i byen for mig selv, men sætter jeg mig ind i en taxa og fortæller, at jeg er fodboldspiller, så går fodboldsnakken hele vejen hjem, griner Elias Sørensen.

Han står blot noteret for en enkelt ungdomslandskamp for to år siden, men håber, at hans mange mål har givet genlyd på U19-landstræner Henrik Clausens kontor i DBU i Brøndby:

- Selvfølgelig! Som alle andre fodboldspillere håber jeg at få lov at repræsentere mit land, men lige nu fokuserer jeg på at blive ved med at gøre det godt i Newcastle og forfølge min chance her.

Så selv om Nicolai Jørgensens milliontransfer fra Feyenoord til Newcastle glippede, har den nordengelske klub en dansker med mål i støvlerne…

* * *

Ros fra legenden

I det lokale medie Newcastle Chronicle er han blevet omtalt som Newcastles ’Danish wonderkid’, og klubbens U23-træner, navnkundige Peter Beardsley, har givet ham rosende ord med på vejen.

Newcastle United's Danish wonderkid Elias Fritjof Sorensen scores his first goals for the club https://t.co/hg9HuVWeoG #NUFC — Lee Ryder (@lee_ryder) 28. oktober 2016

Beardsleys mandskab er næste mål for Elias Sørensen. Det er det sidste svære stop, inden det - måske - bliver hans tur til at løbe ind på St. James’ Park.

- Det er fantastisk at blive rost af Beardsley. Han var en verdensklassespiller og er virkelig stor her i Newcastle. Når han siger, at man gør det godt, så må man bare tage det til sig.

- Så må man virkelig gøre det godt, siger Elias Sørensen, der har spillet på stadionet en enkelt gang og også et par gange fået lov at træne sammen med Premier League-stjernerne under spanske Rafael Benítez’ kyndige ledelse.

Den tidligere engelske landsholdsstjerne Peter Beardsley er i dag U23-træner i Newcastle. Foto: Scott Heppell/AP

- Det var en kæmpe oplevelse at få mulighed for at træne med de spillere, som jeg gerne vil spille sammen med, når jeg bliver lidt ældre.

- Jeg mærkede, hvordan niveauet var, og hvor jeg skal hen for at få en chance. Jeg vil arbejde hårdt for at få muligheden en gang til.

Elias Sørensens fine stime 13/1: Manchester City-Newcastle 2-5 (2 mål) 19/1: Crystal Palace-Newcastle 2-3 (1 mål) 3/2: West Bromwich A.-Newcastle 1-4 (1 mål) 7/2: Norwich-Newcastle 4-2 (1 mål) 10/2: Newcastle-Manchester United 2-1 (1 mål)

