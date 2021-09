Har taget Premier League med storm

- Med den fine start, vi har fået, og med vores stærke defensiv er vi blevet et hold, der er svære at score imod, siger Thomas Frank

Mange fodboldeksperter har dømt dem til direkte nedrykning.

Selv om Brentford har det klart mindste spillerbudget i Premier League, har de ikke tænkt at overgive sig frivilligt.

Det har sæsonens fem første kampe været en klar indikation på. Brentford har på ingen måder været hverken ud- eller nedspillet på noget tidspunkt. Tilmed har de besejret både Arsenal og Wolverhampton.

Otte point efter fem kampe er en imponerende start for Thomas Franks tropper.

- Jeg er meget tilfreds og imponeret over den fine start, vi har fået. Det har vist, at vi er i stand til at konkurrere på det her niveau, siger cheftræner Thomas Frank til Ekstra Bladet.

Brentford med otte danskere Christian Nørgaard – En stor profil og stamspiller. Mathias Jensen – På vej retur til startformationen efter skadeperiode. Mathias Zanka Jørgensen – Købt som gardering i det centrale forsvar. Mads Bech – Et stort forsvarstalent, der aktuelt er skadet. Mads Bidstrup – Marginalspiller, men har fået spilletid i sæsonen. Gustav Mogensen – Angriberen med AGF-fortid har stadig sin debut til gode. Mads Roerslev Rasmussen – Han har fået spilletid i Premier League, men er ikke førstevalget. Luka Racic – Han har været udlejet, men har endnu ikke fået sit gennembrud i klubben. Vis mere Vis mindre

Thomas Frank har været imponeret over, hvor stærkt et defensivt udtryk Brentford har haft i starten af sæsonen. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix.

Nu venter sæsonens hidtil største udfordring, når en af top-4 bejlerne fra Liverpool kommer på besøg lørdag.

- På papiret har vi ikke en chance mod hverken Liverpool, Chelsea, Manchester City eller Manchester United. Deres budgetter er mange gange større end vores. Men det er jo fodbold. Og på den rigtige dag, kan vi godt få point dem, siger Thomas Frank.

For ham er det nemmere at forberede sig til en kamp mod Liverpool frem for et møde med Burnely, fordi han har set Liverpools kampe så mange gange.

- Nøglen til at få stoppet Liverpool ligger i at lukke ned for de tre forreste (Mohamed Salah, Diogo Jota, Sadio Mané). Og det er i sig selv en stor udfordring.

- Crystal Palace gjorde det glimrende i lørdags mod Liverpool, men de lukkede altså tre mål ind efter dødbolde. Det skal vi undgå, ligesom vi skal sikrer os, at Liverpool ikke scorer omstillingsmål mod os, siger Thomas Frank.

Thomas Frank mener ikke Brentford på papiret har en chance mod Liverpool lørdag. Omvendt siger han, at det er fodbold. Og på en god dag kan Brentford godt få point. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix.

Sammen med sin assistent Brian Riemer har Thomas Frank de seneste par sæsoner brugt mange kræfter på at få et stærkere defensivt udtryk på banen. Og det er lykkes rigtig godt.

- Hvis der er noget, som har imponeret mig i starten af Premier League-sæsonen, har det været, hvor få chancer, vi har givet væk.

- Vi er meget svære at skabe chancer mod, når vi har 11 mand bag bolden, siger Thomas Frank og pointerer, at Brentford aldrig bliver et hold, der kommer til at stå langt tilbage for at forsvare sig dybt.

- Vi vil gerne presse modstanderen højt, selv om vi er blevet dygtigere til at forsvare os, pointerer han.

Alle ved, at det handler om en overlevelseskamp i Brentford. For selv om starten har været fantastisk, kan tingene hurtig vende i verdens bedste liga.

- Vi er bevidste om, vi godt kan tabe fire kampe i træk. Derfor skal vi ikke gå i panik. Vores fokus bør hele tiden handle om, at vi skal slutte så højt som muligt i tabellen, siger Thomas Frank.