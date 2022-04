- Har talt med Eriksen og familien

Christian Eriksen var et tema på Tottenham-manager Antonio Contes pressemøde forud for danskerens møde med sin gamle klub lørdag

Lørdag står Christian Eriksen for første gang i karrieren over for Tottenham, hvor han nød stor personlig succes fra 2013-2020.

Det er naturligvis noget, den engelske presse interesserer sig for. Ikke mindst, fordi Tottenhams manager, Antonio Conte, også var Christian Eriksens chef, da danskeren var i Inter.

- Først og fremmest er jeg meget glad for at se ham spille fodbold igen, for billederne (af Eriksens kollaps i Parken sidste sommer, red.) var frygtelige for alle. Vi tænkte meget på ham og hans familie, lød det fra Antonio Conte på torsdagens pressemøde ifølge Football.London.

Antonio Conte og Christian Eriksen arbejdede sammen i Inter. Foto: INA FASSBENDER/Ritzau Scanpix

Brentford tager lørdag mod Tottenham hjemme på Brentford Community Stadium, hvor Eriksen naturligvis forventes at starte på banen mod sin gamle klub, som han ironisk nok allerede rygtes til, når kontrakten med Brentford udløber til sommer.

Og Antonio Conte lagde da heller ikke skjul på, at forholdet mellem de to er intakt efter en svær start for Eriksen i Inter, der dog endte med en stamplads og et italiensk mesterskab.

- Jeg fik mulighed for at møde ham, lige da han var ankommet til Brentford. Jeg talte med ham og hans familie. Vi taler ikke bare om en vigtig spiller, men om en fantastisk mand. Jeg ønsker ham og hans familie det bedste for nutiden og fremtiden. At møde ham i en kamp bliver en stor fornøjelse, lød det fra Antonio Conte.

Christian Eriksen og Brentford er før lørdagens kamp i sikkerhed på 12. pladsen, mens Tottenham jagter tre livsvigtige point i kampen for top fire.