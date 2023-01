Harry Kane grundlægger Tottenham-triumf i danskeropgør

Når det danske fodboldlandshold samles næste gang, har Pierre-Emile Højbjerg håneretten over landsholdskammeraten Joachim Andersen.

Det kan Højbjerg i høj grad takke Harry Kane for. Den engelske landsholdsangriber blev således dobbelt målscorer, da Tottenham vandt 4-0 ude over Crystal Palace. Begge danskere fik fuld spilletid.

Alle fire mål blev scoret i anden halvleg, efter at hjemmeholdet ellers havde de bedste forsøg i første halvleg. Her var Joachim Andersen blandt andet tæt på at score med et lumsk langskud, der akkurat sneg sig forbi mål.

Tottenham ligger fortsat nummer fem i rækken, men er kommet nærmere de eftertragtede pladser i top-4.

Efter den målløse første halvleg skulle Harry Kane bruge under tre minutter af anden halvleg på at bringe Tottenham i front. En sløset markering gav stjerneangriberen gode vilkår for at komme højest på et indlæg og pande bolden i mål fra nært hold.

Det var hans 14. ligamål i sæsonen, og fem minutter senere scorede han nummer 15. Igen lod opdækningen meget at ønske, for Kane var upresset, da han bragede Tottenham på 2-0.

Efterfølgende var sydkoreaneren Son Heung-min to gange heldig med afretninger.

Først fandt hans afrettede indlæg frem til holdkammeraten Matt Doherty, som gjorde det til 3-0. Dernæst gik Sons afrettede afslutning i mål til 4-0, og så var der ingen tvivl om, at holdet ville tage sin første ligasejr på denne side af VM-slutrunden.

I Leeds varmede Rasmus Nissen Kristensen bænken i samtlige 90 minutter, da Leeds og West Ham spillede 2-2.

I bunden af rækken er Southampton endnu mere isoleret, efter at holdet onsdag tabte 0-1 hjemme til Nottingham Forest, der til gengæld kravler op over nedrykningsstregen. Nigerianeren Taiwo Awoniyi blev matchvinder.