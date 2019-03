Harry Kane overrasker: Jeg vil spille NFL

I de seneste år har Harry Kane været en af verdens bedste fodboldspillere, og den engelske angriber har banket mål ind på samlebånd for Tottenham i Premier League og Champions League, ligesom han også blev topscorer ved VM i Rusland i 2018.

Men 25-årige Kane har ikke tænkt sig at bruge hele sin sportslige karriere til at sparke til en rund bold.

Han vil nemlig forsøge sig med oval bold også.

Når fodboldkarrieren går på hæld om 10 til 12 år, vil han nemlig forsøge sig som kicker i NFL. Det fortæller han i et interview med ESPN.

- Det er rigtigt. Det er noget, jeg helt klart vil prøve om 10 eller 12 år, fortæller Kane og tilføjer:

- Det handler om ønsket om at være den bedste. Hvis man spiller i Premier League og til VM, og man så skifter og spiller i NFL, vil man så blive betragtet som en af de største sportsmænd nogensinde?

Harry Kane fortæller samtidig, at han er inspireret af NFL-stjernen Tom Brady fra New England Patriots, der i februar vandt Super Bowl - en kamp, Kane var i USA for at se.

Skulle det lykkes for Kane at blive kicker i NFL, vil han gå i fodsporene på den tidligere Tottenham-angriber Clive Allen.

Allen stoppede sin fodboldkarriere i 1995, men spillede i 1997 som kicker for London Monarchs i NFL Europe.

Se også: Bizart sejrs-interview efter comeback: - Jeg hadede hvert minut

Se også: Dansker-hyldest tog fart: Fem sekunder blev afgørende