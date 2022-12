Hasteindlagt juleaften

Jay Spearing fik sig noget af et chok, da han juleaften måtte hasteindlægges på sygehuset.

Den tidligere Liverpool-spiller og nuværende U-træner i klubben fik taget blodprøver i forbindelse med et helbredstjek og fik herefter besked om at haste på hospitalet, før hans krop begyndte at 'lukke ned'.

- Jeg var potentielt timer/dage fra at gå i det, som man kalder binyrekrise, skriver Jay Spearing på Instagram, hvor han uddyber, at han nu er blevet diagnosticeret med Addisons sygdom - en livstruende tilstand, hvor binyrerne ikke er i stand til at producere kortison til kroppen.

Spearing fik heldigvis behandling i tide og er nu taknemmelig for diagnosen, for sygdommen kan behandles og kontrolleres.

- Jeg kommer ikke til at lade det påvirke eller kontrollere mit liv, skriver Spearing, der takker sin kone, fordi hun pressede ham til at lade sig teste, selv om han selv havde ignoreret symptomerne i over et år.

Jay Spearing (th), som Liverpool-fans nok husker ham bedst, i duel. I dette tilfælde mod Newcastles Yohan Cabaye. Foto: Scott Heppell/Ritzau Scanpix

Jay Spearing, der er vokset op på Merseyside, begyndte at spille for Liverpool som syvårig. Derfor opnåede midtbaneterrieren også kultstatus over de fem sæsoner, hvor han nåede 55 professionelle kampe for Liverpool.

Siden blev det til en flot Championship-karriere for bl.a. Bolton Wanderers, inden Jay Spearing i sommer vendte retur til Liverpool for at træne U18-holdet og spille for reserverne.