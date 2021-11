Hastemøde i United: Ryger Solskjær i aften?

Meget har de fundet sig i i Manchester United på det seneste.

Og noget kunne tyde på, at lørdagens 4-1-nederlag til Watford i Premier League er dråben, der får bægeret til at flyde over.

I hvert fald skriver The Times nu, at ledelsen i storklubben lørdag aften sætter sig sammen og diskuterer, hvad der skal ske.

Eller sagt med andre ord: Om manager Ole Gunnar Solskjær skal ud nu - eller om han skal have en sidste chance.

Kritikere vil hævde, at nordmanden for længst har opbrugt de chancer, der måtte være i en så stor klub, som United er.

Avisen mener at vide, at Glazer-familien, der sidder tungt på magten i klubben, har indkaldt til et bestyrelsesmøde. Én ting er 48-årige Solskjærs ansættelse. Noget andet er en eventuel afløser i det varme sæde.

Solskjær efter ny United-nedtur: 'Noget af det dårligste, vi har leveret'

Han er tidligere blevet nævnt som et oplagt bud, og nu ryger Zinédine Zidane på bordet igen. The Times skriver, at Glazer-familien igen har opfordret til, at man forsøger at overbevise den franske legende.

Efter kampen sagde Solskjær selv til pressen, at han fortsat tror på, at han kan få vendt skuden:

- Jeg har altid tro på mig selv, men vi er selvfølgelig et meget svært sted lige nu. Jeg har tillid til alle som én derude (på banen, red.) - at de giver, hvad de har.

- Jeg er overbevist om, at jeg kan vende skuden, kom det.

- Jeg arbejder så hårdt og så godt, det er muligt med resten af trænerstaben. Dygtige folk, professionelle spillere. Men lige nu får vi bare ikke resultaterne, sagde han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Et virkelig dårligt efterår

Manchester United åbnede Premier League med fire sejre og en uafgjort i de første fem kampe. Siden er det blevet til én sejr og én uafgjort i syv kampe.

20. nov.: 1-4 til Watford

6. nov.: 0-2 til Man. City

30. okt.: 3-0 over Tottenham

24. okt.: 0-5 til Liverpool

16. okt.: 2-4 til Leicester

2. okt.: 1-1 mod Everton

25. sep.: 0-1 til Aston Villa

22. sep.: 0-1 til West Ham (Liga Cup)