Havde set det komme: - En håbløs beslutning

- Solskjær havde slet ikke det taktiske niveau til at være manager i så stor en klub som Manchester United, mener Christian Fahnøe, der gennem 23 år har haft en fremtrædende rolle i den engelske klubs danske fanafdeling

Som loyal og trofast Manchester United fan gennem 36 år drog Christian Fahnøe et lettelsens suk, da klubben omsider valgte at fyre klublegenden Ole Gunnar Solskjær.

Men det var også på tide, at klubledelsen vågnede op. For siden afskeden med Alex Ferguson i 2013 har det ikke været de bedste og klogeste beslutninger Ed Woodward og United-ledelsen har stået bag.

Ole Gunnar Solskjær fik næsten tre år i spidsen for Manchester United. Det blev en historisk periode, fordi han slet ikke formåede at vinde én eneste titel undervejs. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix.

David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho og senest Ole Gunnar Solskjær har ikke evnet at løfte klubben tilbage helt i toppen af international fodbold.

- Manchester United har været præget af en ledelsesmæssig katastrofe de seneste år.

- Så sent som i sommer traf ledelsen endnu en håbløs beslutning, da man valgte at forlænge hele trænerstabens kontrakter frem til sommeren 2024.

- Det forekom tåbeligt og var endnu et udtryk for en alvorlig fejlslagen ledelsesmæssig dumhed, siger Christian Fahnøe, der gennem 23 år har været en meget aktiv del af Manchester Uniteds danske fanafdeling.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tabte 0-5 til Jurgen Klopp og Liverpool for én måned siden. Det var med til at drage konsekvensen og skille sig af med nordmanden. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix.

Han rejser ofte til Old Trafford og det er med blødende hjerte, han konstaterer, at den aktuelle krise nok er den værste i de mange år, han har holdt med De Røde Djævle.

- Det er ufatteligt, at klubbens ledelse ikke kunne se, at Ole Gunnar Solskjær slet ikke har det taktiske niveau til at være manager i Manchester United.

- Det er trist at sige det, men Tuchel, Guardiola og Klopp har været flere længder foran på managerfronten, hvor de med deres taktiske begavelse har evnet at ændre kampene undervejs med taktiske justeringer.

- Solskjær har altid skiftet ud én til én. Forstået på den måde, at en back har afløst en back. Han skiftede aldrig taktiske system undervejs i kampene for at overraske modstanderne, påpeger Christian Fahnøe.

Han vurderer, at Ole Gunnar Solskjærs største succes i Manchester United har været evnen til at rydde op i truppen, som skete kort efter sin ankomst.

Til gengæld er han forundret over, at han ikke har fået mere ud af spillermaterialet, han har haft til rådighed.

- Når jeg ser på Manchester Uniteds spillertrup mand for mand, så er den ikke meget dårligere end Liverpools eller Manchester Citys for den sags skyld. Men på banen har vi set, at intet har fungeret under Ole Gunner Solskjærs ledelse, påpeger han.

Erik ten Hag, der er manager i Ajax, er favorit som ny Manchester United-manager hos Christian Fahnøe, der har været fan af klubben i 36 år. Foto: Wolfsgang Rattay/Ritzau Scanpix.

Michael Carrick er midlertidig træner, mens United-ledelsen er gået på jagt efter den permanente afløser.

- Jeg tror ikke Brendan Rodgers er et seriøst bud. Til gengæld virker Erik ten Hag fra Ajax som det bedste bud som manager.

- Men jeg synes faktisk, at den spanske landstræner, Luis Enrique, kunne være et frækt bud som kommende manager.

- Manchester United skal i gang med at bygge noget op igen. Det gjorde han med stor succes i Barcelona. Jeg har en god fidus til ham, siger Christian Fahnøe.

Christian Fahnøe, der er mangeårig Manchester United-fan, kalder Luis Enrique en fræk løsning som fremtidig manager i klubben. Han er i dag spansk landstræner. Foto: Daniel Ochoa de Olza/Ritzau Scanpix.

Stor tro på Elangas søn

Til trods for udsigten fra den aktuelle syvendeplads i Premier League, så er Christian Fahnøe fortrøstningsfuld for fremtiden.

- Der kommer nok til at gå tre år, før vi kan spille med om titlen igen. Men vi har en stærk spillertrup med et stort uforløst potentiale, siger han og slår fast:

- Vi har et par nye spændende navne på vej.

Hannibal er et stort offensivt talent, som jeg venter mig meget af. Jeg har også rigtig store forventninger til Joseph Elangas søn, Anthony Elanga, siger Christian Fahnøe.

Joseph Elanga husker mange som backen, der spillede i Brøndby under Michael Laudrups regeringstid.

Ole Gunnar Solskjær stopper i Manchester United efter næsten tre år uden at vinde én eneste titel.

Samtidig viser statistikkerne også, at han – siden Premier League blev indført – i sin treårige regeringsperiode står for hele 20 procent af hjemmebanenederlagene på Old Trafford.