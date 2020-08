Hedt rygte: Vil sige ja til United

Kasper Schmeichel er så stor fan af Manchester United, at Ole Gunnar Solskjær nærmest bare skal skele mod Leicester, før den danske keeper er klar på at smutte, mener dansk ekspert

Det syntes at være en af den slags sladder-historier, den engelske fodbold-presse bare måtte have ud over rampen: Kasper Schmeichel kædet sammen med Manchester United.

The Sun skrev artiklen i weekenden - baseret på unavngivne kilder, der mente at vide, at Ole Gunnar Solskjær er blevet træt af David De Geas fejl og gerne vil have fat i danskeren som afløser.

Mest oplagt ville Dean Henderson i Sheffield United være, nu den unge målmand faktisk er ejet af United – og tilmed er englænder.

Men nordmanden skulle efter sigende, og det vælger vi så at tro på i denne ombæring, mene, at Henderson endnu mangler noget for at stå på kassen i United.

Og selvom der har været nogle bragende flotte redninger imellem, har der været nogle svipsere, der måske ville gå i Swindon eller Oldham, men som på Old Trafford læner sig op af ren skandale.

Hans blundere mod Chelsea i FA Cup-semifinalen i juli var markante, og de fulgte i hælene på det klodsede forsøg på at gribe bolden mod Watford 22. december, det forfærdelige udspark mod Everton, der ramte Dominic Calvert-Lewin og gik i mål 1. marts samt kikseren mod Tottenham 19. juni, hvor han slet ikke fik grebet Steven Bergwijns afslutning.

Kasper Schmeichel har været blandt Premier Leagues bedste målmænd denne sæson, mener Mikkel Bischoff. Foto: Adam Davy/Reuters/Ritzau Scanpix

Slet ikke afskrækket af alderen

Derudover kan man diskutere, om han skulle have nappet Patrick van Aanholts afslutning i overtiden hjemme mod Crystal Palace 24. august, der resulterede i en sensationel 2-1-sejr til gæsterne fra London.

Mikkel Bischoff, der har en fortid som professionel fodboldspiller i blandt andet Manchester City og i adskillige år har ernæret sig som ekspert for Discoverys kanaler, kan sagtens se det for sig. Af flere grunde.

- United vil bestemt ikke være afskrækket af hans alder på 33 år. De mest succesrige målmænd i klubben i de senere år har været langt oppe i trediverne, siger han med henvisning til såvel Peter Schmeichel som Edwin van der Sar. Han kan sagtens spille tre-fire gode år der, siger Bischoff.

David De Gea griber afslutningen fra Ismaïla Sarr fra Watford. Eller...det var tæt på. 1 af 5 Jeg har den, jeg har den! Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix 2 af 5 Nej. Jeg har den IKKE! Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix 3 af 5 Argh! Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix 4 af 5 Pokkers! Hvad er det rigtige at gøre nu...? Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix 5 af 5 Nåh, skidt pyt. Vi når nok Champions League alligevel... Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

- Schmeichel er kæmpe United-fan. Det har han altid været og vil altid være det. Det vil være den største drøm, der går i opfyldelse, hvis det skulle lykkes, siger Bischoff, der spillede sammen med Schmeichel hos rivalerne i Manchester City.

Den målmand de fleste United-fans nok gerne ser på Old Trafford er Jan Oblak, men Atlético-keeperen skulle koste i omegnen af 900 millioner kroner at købe fri. Og uden at kende detaljerne i Schmeichels kontrakt tør vi godt vove den ene lårbensknogle og påstå, at han vil være billigere.

Et nært forhold til ejerne

Schmeichels forhold til ejerne i Leicester er heller noget, der taler imod et skifte, mener Bischoff.

- Det kan meget vel hjælpe ham, at han dels har været god for Leicester i mange år, at han ikke valgte at rejse efter mesterskabet i 2016 og har et godt forhold til ejerne. De er meget tætte. Alene af den grund vil de nok være lydhøre. Dertil kan du lægge alle de ting, han har gjort for Leicester gennem årene. Både på og udenfor banen, siger Bischoff og refererer til Leicester City-ejer Vichai Srivaddhanaprabhas tragiske helikopter-ulykke i oktober 2018.

Dean Henderson har været lejet ud til Sheffield United denne sæson. Med stor succes. Foto: Peter Powell/AFP/Ritzau Scanpix

Blandt United-fans er der ofte debat om De Gea og hans præstationer. Uden at kunne konkludere en form for enighed er det ikke forkert at skrive, at mange United-fans mener, at spanierens niveau generelt er faldet efter VM i Rusland for to år siden.

- De Gea har et højere topniveau end Kasper, men han har on og off været dårlig siden VM, hvor jeg synes, Kasper har været bedre.

- Kasper falder heller ikke så dybt som De Gea, siger Bischoff og tilføjer grinende:

- Hvis Kasper får mulighed for at spille bare ti kampe for United, så slår han til. Det er simpelthen så stort for ham. Han er så stor en fan, at han vil gøre alt for at komme til den klub, siger Mikkel Bischoff.

Såvel David De Gea som Kasper Schmeichel har tre år tilbage af deres kontrakter.

Se også: Mourinhos kryptiske Eriksen-svar

Se også: Legenden fyret efter 13 kampe

Se også: Contes opsigtsvækkende kritik

Se også: Exceptionelle Zlatan overgår legenden

Berggreen havde aftale: Så blev de helt forkerte fyret

Fuldstændig ekstremt: ALT for mange