Heftig diskussion om Messi og Ronaldo: - Latterligt at sige

Ingen af de to er kendt for at lægge fingre imellem, og mandag aften gik bølgerne også temmelig højt, da Sky Sports-eksperterne Gary Neville og Jamie Carragher diskuterede, hvilken spiller de ville foretrække at kunne sætte på banen for at ændre en kamp.

- Det ville absolut være Cristiano Ronaldo, lød det fra Gary Neville, der spillede sammen med portugiseren i Manchester United fra 2003-2009.

- Så hvis du tænker på, hvem der er den bedste spiller i historien, så synes jeg, han er den bedste spiller, der har levet. Han er den spiller, der ville kunne vinde en fodboldkamp for mig på flest forskellige måder. Han er den mest komplette spiller, lød det fra Neville, der dog også havde roser til Messi.

- Der er ingen tvivl om, at Messi har scoret et utroligt antal mål. Han er en vanvittig spiller, sagde han i Sky Sports-programmet Monday Night Football.

Jamie Carragher har en lang fortid hos Manchester United-rivalen Liverpool, og han erklærede sig bestemt ikke enig i vurderingen fra sin kollega på Sky Sports.

- Du taler om forskellige former for mål. Det er ligegyldigt, hvordan bolden ryger i nettet. Det betyder ikke noget, om det er et hovedstød eller frispark. Messi har en bedre målstatistik end Ronaldo.

- Messi er også playmaker. Messi kan styre en kamp. Det kan Ronaldo ikke - det er ikke kritik, men han er under ingen omstændigheder historiens bedste spiller, lød det fra Carragher, der efterhånden havde talt sig varm til en spydig bemærkning rettet mod Neville.

- Det er latterligt at sige. Det er ligegyldigt, om alle Messis mål kommer med venstre fod. Tallene beviser, at han har større chance for at score, sagde Jamie Carragher.

Cristiano Ronaldo og Lionel Messi fik sindene i kog hos de to eksperter. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Det har han på sin vis ret i, for ser man på samtlige professionelle kampe, har Messi et målsnit på 0,80 mål pr. kamp, mens Ronaldo må nøjes med 0,73 pr. kamp.

Cristiano Ronaldo står noteret for 677 professionelle klubmål i 897 kampe og 111 af slagsen for Portugal i 180 landskampe.

Til sammenligning har Lionel Messi scoret alle sine 672 klubkasser for FC Barcelona i 778 kampe og 'blot' 79 for Argentina i 153 landskampe. Argentineren har desuden spillet en enkelt kamp for Paris Saint-Germain uden at komme på tavlen.