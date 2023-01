Helt ny situation: Brentford kan score kassen på Frank

Det lignede en julegave til Brentfords fans, da Thomas Frank 24. december forlængede sin kontrakt med yderligere to år.

For kun 11 måneder tidligere havde han sat sin underskrift på en aftale frem til 2025.

Men nu skulle Thomas Frank sikres yderligere et par år – frem til sommeren 2027.

Eftertragtet af klubber

Det ligner mere en taktisk manøvre frem for et regulært håb om, at den succesrige manager fortsætter i Brentford til kontraktudløb om fire og et halvt år.

For Brentford er helt sikkert også opmærksomme på, at Thomas Frank snart vil være eftertragtet af klubber med højere budgetter og større ambitioner.

Thomas Frank forlængede sin kontrakt. Nu bestemmer Brentford, hvad han skal koste, hvis han en dag skal videre. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

For situationen er nemlig den, at Thomas Frank angiveligt havde en frikøbsklausul i sin tidligere aftale.

En kontrakt, hvor han kostede tre mio. pund – 25,3 mio. kr. – at købe fri i Brentford.

Ingen klausuler

Nu er den klausul efter al sandsynlighed forhandlet ud af aftalen, så det vil være Brentford, der bestemmer prisen for Thomas Frank, hvis en anden klub henter ham.

Den øvelse har samtidig betydet, at Thomas Frank har fået mere i lønposen. Han menes i dag at tjene i niveauet 18-20 mio. kr. om året.

Thomas Frank drømmer stort og forventer ikke, han skal være i Brentford resten af trænerkarrieren. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix.

I et interview i december med Ekstra Bladet slog Thomas Frank fast, at han har store trænerambitioner for fremtiden.

- Jeg er utrolig glad for at være i Brentford, fordi det er så veldrevet en klub. Vi har en suveræn ledelse, en fantastisk organisation med kort vej til beslutningerne.

- Men skal jeg være i Brentford resten af min trænerkarriere? Nej, det skal jeg ikke, siger Thomas Frank og slår fast:

- Selvfølgelig har jeg også store drømme og ambitioner. Men når jeg en dag skal videre, skal det være efter ét af de tilbud, man kun får én gang og derfor ikke kan sige nej til, pointerede han.

