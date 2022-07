Helt ny situation - nu er han presset

Uanset hvem der har siddet på trænerbænken i Tottenham, har Pierre-Emile Højbjerg været blandt de allerførste på holdkortet.

Både under José Mourinho, Nuno Espirito Santo og Antonio Conte har danskeren været fast inventar i startopstillingen i en grad, så han er startet i 74 ud af 76 mulige Premier League-kampe. Og den ene af de to gange, Højbjerg har glimret ved sit fravær, var det en omgang corona, der stod i vejen.

Men de tider, hvor midtbanespilleren var sikker starter i Spurs, synes forbi. Og der venter hidtil uset hård kamp om minutterne.

Også selvom danskeren har fået masser af spilletid i træningskampene og senest imponerede med en solid præstation i 2-1-sejren over Rangers FC.

Conte ønsker mindst to kvalitetsspillere på hver plads, og Højbjerg skal nu slås med den stærke uruguayaner Rodrigo Bentancur, stortalentet Oliver Skipp, der er tilbage efter en lang skadespause og ikke mindst nyindkøbet Yves Bissouma, der er hentet i Brighton.

- Jeg forventer at se meget mere rotation på midtbanen i den kommende sæson, og jeg tror ikke, at han vil være ligeså uundværlig i startopstillingen, som vi har set tidligere, konstaterer Charlie Eccleshare til Ekstra Bladet.

Den engelske fodboldjournalist følger Tottenham tæt for The Athletic og var med på Tottenhams træningslejr i Sydkorea.

Charlie Eccleshare forventer, at Pierre-Emile Højbjerg nu skal kæmpe hårdere for spilletiden.

- Han skal nok få masser af spilletid, men han står overfor hårdere konkurrence, end han prøvet hidtil i Tottenham.

- Bentancur og Bissouma ligner Contes foretrukne duo i første omgang, mens Højbjerg og Skipp nok er nogenlunde på omgangshøjde. Men det kommer også an på modstanderne. Lige nu er hierarkiet nok ret flydende på midten, vurderer han.

I de første træningskampe gjorde Pierre-Emile Højbjerg et blandet indtryk. Især i 1-1-kampen mod Sevilla leverede den danske midtbanekriger et skidt indtryk.

Nu var der kun tale om en træningskamp, men Højbjerg blev overstrålet af midtbanemakkeren Oliver Skipp.

- Mod Sevilla havde han en halvleg, hvor hans afleveringer var forfærdelige, og han blev ved med at give bolden væk. Det har vi også set et par gange i Premier League, hvor han har haft nogle første halvlege, hvor han tilsyneladende ikke har kunnet ramme nogen i den samme trøje, konstaterer Alasdair Gold, der som erfaren Tottenham-reporter for Football London mandsopdækker London-klubben tæt.

- Når det er sket, har Conte beholdt ham på banen, og så har han løftet sit spil efter pausen. Men nu, hvor der er mere kamp om pladserne, vil Conte næppe tøve med at skifte ud. Måske vil den ekstra konkurrence løfte Højbjergs spil, lyder det fra Gold, der tror, at rivaliseringen kan ende med at blive til Pierre-Emile Højbjergs fordel.

- I sin første sæson spillede han hver eneste minut. Det kan jeg ikke se gentage sig, men det kan ende med at blive en fordel, fordi han var meget slidt i slutningen af den sæson.

Antonio Conte har vist stor tillid til sin meget talende danske midtbanekriger. Foto: Ritzau Scanpix

Alasdair Gold vurderer, at Pierre-Emile Højbjerg har sikret sig et lille forspring i positionskampen i kraft af den status, han har sikret sig i de første to sæsoner, hvor han er blevet en del af anførergruppen, der har tæt kontakt til cheftræneren.

- Hans fordel er, at han har lederegenskaber og er en del af anførergruppen i Tottenham. Så spørgsmålet er, om holdet mister vigtige lederegenskaber i kampene, hvis han ikke er på banen, lyder det fra den rutinerede Tottenham-reporter, der er spændt på, om den nye situation vil skrue ned for Pierre-Emile Højbjergs evige diskussioner med chefen.

- Hans forhold til Conte er interessant. I kulissen har de to en masse diskussioner. Pierre kan godt lide at udfordre trænerens idéer, og han vil forstå årsagen til, at tingene bliver gjort på en særlig måde. Der er en meget interessant dynamik mellem de to. Men måske kan Højbjerg ikke udfordre træneren lige så meget nu, fordi konkurrencen er skærpet. Det bliver interessant at følge med i, hvordan deres forhold udvikler sig.

De truer Højbjergs spilletid

Oliver Skipp

Oliver Skipp er noteret for 51 førsteholdskampe i Tottenham. Foto: Ritzau Scanpix

Den driftssikre engelske U21-landshold er et af de største talenter, der er udviklet på Tottenhams akademi i de senere år.

Var som lejesvend med til at spille Norwich op i Premier League, inden han i sidste sæson for alvor trængte sig på i Tottenhams startopstilling, inden en skade satte ham ud af spillet. Ligner i den grad fremtidens mand på den centrale midtbane.

- Skipp er den unge spiller, men Conte elsker ham, Jeg tror, at han ser lidt af sig selv i Skipp, vurderer Alasdair Gold.

Yves Bissouma

Yves Bissouma er den senest ankomne på Tottenhams midtbane. Foto: Ritzau Scanpix

Hentet i Brighton denne sommer for 260 mio. kroner.

Imponerede voldsomt, da de to klubber tørnede sammen i sidste sæson, og han stod meget højt på Antonio Contes ønskeliste.

- Vi så Bissouma i en lille træningskamp, og hans teknik var formidabel. Hans boldkontrol var enestående, og jeg tror ikke, han smed den væk en eneste gang. Han får det til at se legende let ud, når han dribler udenom modstanderne, lyder skudsmålet fra Alasdair Gold. .

Har tidligere optrådt for franske Lille og er noteret for 21 landskampe for Mali.

Rodrigo Bentancur

Rodrigo Bentancur har imponeret siden skiftet fra italiensk fodbold. Foto: Ritzau Scanpix

Den driftssikre midtbanespiller fra Uruguay blev hentet i Juventus i vinterens transfervindue sammen med svenske Dejan Kulusevski og har fået en stor del af æren for, at Spurs i sidste ende sikrede CL-billetterne.

Vurderes af mange iagttagere som det bedste bud på en starter blandt Spurs' fire midbanemusketerer.

Rodrigo Bentancur har fået det meste af sin fodboldopdragelse i den argentiske storklub Boca Juniors.

Han er noteret for 49 landskampe for Uruguay.

