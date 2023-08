Helt skandaløst: Spillerbus angrebet

Skandaløse scener fandt sted i England søndag eftermiddag.

I kølvandet på Aston Villas 3-1-sejr i Burnley fandt nogle Burnley-fans vej til Villas spillerbus og gik ellers godt amok.

Ifølge BBC er der 'væsentlige skader' på bussen, hvor Aston Villas spillere altså sad i, mens der blev kastet en mursten efter bussen.

Derfor var Burnley også hurtigt ude på sociale medier og melde ud, at man ikke accepterer opførslen.

'Burnley FC er kede af og forundrede over at høre om et angreb på Aston Villas holdbus på afkørsel 10 på M65-motorvejen efter dagens kamp.'

'Efter at have talt med Villa, er vi lettede over, at ingen kom til stade. Vi tager stærk afstand fra opførslen, og vi vil støtte Lancashire-politiet i deres indsats i at finde de ansvarlige,' skriver klubben på det sociale medie X.

Politiet i Lancashire, distriktet, hvor Burnley hører til, har kommenteret således om hændelsen.

'Hændelsen skete, da heftig trafik skulle forlade området efter fodboldkampen mellem Burnley og Aston Villa. Det er intet andet end rent held, at murstenen ikke forårsagede i mere skade eller resulterede i, at nogen blev alvorligt såret eller endda dræbt.'

'Vi kan endnu ikke sige, om dette var et målrettet angreb, men henvendelserne og efterforskningen fortsætter. Vi er opsatte på at finde de ansvarlige, og vi beder alle med information om at kontakte os,' meddeler politiet på sin hjemmeside.

Aston Villa har ikke kommenteret på hændelsen, ligesom ingen af personerne i bussen har udtalt sig om den ubehagelige oplevelse.