Helt suveræne! Liverpool fortsætter uhørt stime

Liverpool fik to mål underkendt, men sejrede mod rivalerne fra Manchester United – The Reds øger forspringet til 16 point med én kamp i hånden

Mohamed Salah smed trøjen og Klopp havde svært ved at skjul sin begejstring foran The Kop.

Suveræne Liverpool forsætter marchen mod historiens første Premier League titel.

På Anfield vandt The Reds 2-0 over rivalerne fra Manchester United. Det var den blot anden sejr til Liverpool i de seneste 12 indbyrdes kampe mellem de to i Premier League.

21 sejr i 22 kampe viser, hvor fantastiske Liverpool har været i sæsonen hidtil.

Med sejren øgede Liverpool forspringet til de nærmeste rivaler fra Manchester City til imponerende 16 point.

Liverpool var bedst og dominerede opgøret i store dele af kampen, men Jürgen Klopps tropper sled med at lukke kampen. Der blev brændt alt for mange store, åbne målchancer.

Jürgen Klopp kunne smile igen efter endnu en sejr. Liverpool er nu foran med 16 point til nærmeste rivaler fra Manchester City. Foto: Phil Noble, Ritzau Scanpix.

Store chancer

Virgil van Dijk scorede et flot hovedstødsmål før pausen efter et hjørnespark fra Trend Alexander Arnold. Det var Van Dijks fjerde hovedstødsscoring i denne sæson.

Mod slutningen scorede Mohamed Salah sit første mål nogensinde mod Manchester United. Egypteren scorede på et hurtigt kontraangreb efter et udspark fra Alisson Becker.

Undervejs brændte både Sadio Mané, Mohamed Salah og Jordan Henderson store muligheder for at score for hjemmeholdet.

Læg dertil, at Liverpool fik to scoringer underkendt før pausen. Roberto Firminos scoring i feltet blev underkendt af VAR, fordi Virgil van Dijk begik frispark mod David de Gea kort før scoringen. En tvivlsom kendelse. Til gengæld var der ikke den store tvivl, da Georgino Wijnaldum scorede senere i halvlegen. Her var hollænderen i offside-position, da han modtog bolden.

Det var syvende kamp i træk, hvor Liverpool spillede til nul. Ikke siden 5-2 sejren over Everton 4. december på Anfield har en modstrander scoret mod Alisson Becker. 675 minutter har brasilianeren holdt nullet.

Virgil van Dijk scorede et fantastisk hovedstødsmål mod Manchester United, da Liverpool vandt 2-0 over rivalerne. Foto: Carl Recine, Ritzau Scanpix.

Et par gode muligheder

Men Manchester United, der var uden topscorer Marcus Rashford, sled i store perioder overfor den stærke og kompakte Liverpool-defensiv.

Ole Gunner Solskjærs tropper fik dog et par store muligheder undervejs i opgøret. Andreas Pereira kiksede en mulighed helt fri for mål kort før pausen, mens Anthony Martial fik en stor chance midt for mål i anden halvleg.

Mod slutningen af opgøret trak Liverpool sig længere tilbage, og det gav Manchester United et par halve muligheder.

Liverpool mangler nu 30 point for at være sikker på at vinde mesterskabet. Det har de 16 kampe til at lykkes med.

Mohamed Salah scorede for første gang mod Manchester United, da Liverpool fik den 21 sejr i 22 forsøg. Foto: Paul Ellis, Ritzau Scanpix

Liverpool på rekordjagt Scorer i alle kampene Liverpool er det første hold siden Arsenal fra 2001/02, der har scoret i alle sæsonens 22 første kampe i Premier League. 675 minutter uden mål imod 4. december 2019 mod Everton kort før pausen faldt den seneste scoring mod Liverpool. Siden har Bournemouth, Watford, Leicester, Wolverhampton, Sheffield United, Tottenham og Manchester United forsøgt sig uden held. 675 minutter har Alisson Becker holdt nullet. 380 dage uden tab 39 kampe i Premier League uden nederlag. Ikke siden 3. januar 2019 har Liverpool tabt en kamp i Premier League. Det var 1-2 mod Manchester City. Mangler én sejr hjemme 2-0 sejren over Manchester United var den 19. sejr i træk på hjemmebane til Liverpool. Nu mangler The Reds én sejr på Anfield for at tangere Manchester Citys rekord fra 2011-2012. Mangler fem sejre Liverpool har 13 sejre i træk i Premier League, men mangler stadig fem sejre for at tangere Manchester Citys rekord fra august til december 2017. 10 kampe fra rekorden 39 kampe uden nederlag. Nu er der kun 10 kampe til Arsenals rekord på 49 kampe uden nederlag i Premier League. Den blev sat i 2003-04. Hvis de ikke taber mod Wolverhampton torsdag, tangerer de Chelsea rekord på 40 kampe uden nederlag i ligaen. Jagter pointrekorden Manchester City hentede 100 point (ud af 114 mulige) i 2017/18-sæsonen. Liverpool er på rekordjagt og mangler blot 12 sejre i de resterende 16 kampe for at slå den imponerende rekord. På jagt efter flest sejre i sæsonen Manchester City hentede 32 sejre i hver af de to foregående sæsoner. Lige nu har Liverpool hentet 21 sejre og har altså 17 kampe til at slå Manchester Citys rekord. Mangler syv udesejre Manchester City hentede 16 udesejre, da de suverænt vandt mesterskabet i 2017/18-sæsonen. Aktuelt står Liverpool med ni udekampe i sæson.

