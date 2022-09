Helt vild Haaland-statistik: - Det er det syge ved ham

Fodbold-nostalgikere i Spanien render stadig rundt og skvadrer om dengang Hugo Sánchez scorede 38 mål for Real Madrid i samme sæson – alle på en førsteberøring.

Og noget kunne tyde på, at englændere om 40-45 år på tilsvarende vis dunker hinanden i ryggen og fortæller om dengang, Erling Braut Haaland debuterede i Premier League.

For hans statistik foreløbig i den bedste engelske rækker lader ikke legenden Sánchez meget tilbage.

Foreløbig er det blevet til ni mål i fem kampe. Det er i sig selv opsigtsvækkende, men det bliver endnu mere spektakulært, når man fortæller folk, at han kun har rørt bolden 105 gange.

Det giver et snit på 11,7 boldberøringer per scoring. 24 per kamp.

Det matchede folk som Jamie Vardy og Callum Wilson så sent som sidste sæson i Premier League, men de scorede slet ikke så ofte, som Haaland gør.

- Det, som er det syge ved Haaland, er, at han scorer så meget. 12 berøringer per mål er en utrolig statistik, siger Karl Marius Aksum, der har en doktorgrad i visuel perception ved Norges Idrettshøgskole og samtidig arbejder som cheftræner for Odd Junior Elite, til avisen Verdens Gang.

Messi blev rastløs

Manageren taget i betragtning er det nærliggende at sammenligne med Lionel Messi i FC Barcelona.

- Guardiola har haft andre frontangribere som Messi, der bliver rastløse, hvis de ikke får bolden. Da Messi spillede under Guardiola, måtte de give ham nogle meningsløse afleveringer, så han fik lov at røre bolden. Jeg tror, Haaland lever fint med det, siger Kai Bardal, der er fodboldtræner og skribent for avisen, med henvisning til, at den unge nordmand mest af alt befinder sig inde i straffesparksfeltet og venter på at få muligheden.

Som eksempelvis mod Bournemouth i anden runde, hvor han rørte bolden otte gange. I hele kampen.

En statistik, som Sofascore har lavet for VG, viser, at nordmanden sammenlignet med andre City-angribere gennem årene skiller sig markant ud.

Pep Guardiola har endelig fået sin spidsangriber, og det virker til Haaland er det helt perfekte match. Foto: CRAIG BROUGH/Ritzau Scanpix

Folk som Sergio Agüero og Gabriel Jesus, der ligger nummer to og tre på listen, havde i snit 45 og næsten 50 berøringer per kamp. Dog over markant flere kampe end Haaland, der trods alt stadig er ny mand.

Mens andre typer som Phil Foden, Bernardo Silva og Kevin De Bruyne rager bolden til sig, dribler og afleverer igen og igen, hamrer Haaland på mål, når han får muligheden for det. Eller også skubber han hurtigt bolden hen til én, der står i en bedre position.

Guardiola har selv forsøgt at beskrive Haaland som type, og hvordan han bruger ham som target man.

- Han kan ikke røre bolden, men han er altid involveret, har spanieren sagt. Han kaldte i samme forbindelse Haalands situation mod netop Bournemouth for ’et fængsel’.

- Det er det sværeste job i verden, når du er angriber, og forsvaret dækker, som Bournemouth gjorde. De har tre midterforsvarere, to spillere lige foran – og alle inde på midten. Hvordan overlever man sådan noget? Det er meget svært, sagde han.

Det handler om kemien

Efter kampen mod Nottingham Forest onsdag aften, hvor Haaland scorede sit andet hattrick i to kampe, sagde han:

- Vi vidste, vi ville få chancerne, hvis vi blev ved med at spille. Det var godt, og det har været godt indtil videre. Jeg beklager mig ikke.

- Jeg forsøger at lytte så meget til Pep og drengene. De er fantastiske fodboldspillere, og uden dem scorer jeg ikke. Det handler om at finde kemien og at lytte til Guardiola, sagde han.

For spændingens skyld håber vi, han snart holder op med det.

Og så tilbage til Hugo Sánchez. Han var 27, da han skrev kontrakt med Real Madrid i 1985. På et helt fantastisk hold vandt han fem spanske mesterskaber i træk, en Copa del Rey og en UEFA Cup.

Han blev spansk topscorer fire år i træk – inklusive de 38 mål i 1989-90-sæsonen.

