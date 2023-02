Helt vild stime: - Spillerne får en hemmelig sovs

Brentfords flotte stime som ubesejret i Premier League lader til at overraske de fleste - selv cheftræneren for klubben, danske Thomas Frank.

Efter 1-1 mod førerholdet Arsenal er danskerklubben oppe på ti kampe i træk uden nederlag.

- Vi har en hemmelig sovs ude på træningsbanerne, som vi giver til spillerne ved hver frokost, lyder det i spøg fra Thomas Frank på et pressemøde efter kampen.

- Nej, jeg ville ønske, at det var det. Det ville være en god historie, fortsætter han.

Thomas Frank i selskab med sin talisman Ivan Toney. Foto: DAVID KLEIN/Ritzau Scanpix

Straks bliver den danske succestræner dog mere seriøs og roser holdet til skyerne.

- Det er helt vildt på mange måder. Vildt, at det er muligt for os med det næstmindste budget at være ubesejrede, og alle ti kampe har været velfortjente sejre eller uafgjorte.

- Det er ikke noget med, at vi kravler over målstregen og må blokere med hænder og fødder, inden vi får et skud på mål og vinder. Det er måske næsten endnu mere imponerende, at det sker på den måde.

Brentford benyttede tre danskere fra start lørdag, og flere af dem indtog hovedroller i kampen, som klubben havde store ære af. Med lidt mere held og dygtighed kunne holdet endda have scoret yderligere.

Arsenal ligger efter kampen fortsat solidt nummer et i Premier League med 51 point.

Imens ligger Brentford med Frank i spidsen nummer otte med 34 point efter 22 kampe.

Inden sæsonen talte flere om Brentford som mulige nedrykningskandidater - blandt andet i kølvandet på Christian Eriksens skifte til Manchester United.

Men Frank mener, at en 'stærk kultur' og 'kontinuitet i spillertruppen' - samtidig med at flere spillere har udviklet sig - har været medvirkende til klubbens nuværende succes.

Han mener, at 'alle bør være stolte over at være med på den her rejse'.

Adspurgt, hvorvidt klubben nu sigter efter de europæiske pladser i ligaen, svarer danskeren dog afvigende:

- Vi vil gerne slutte så højt som muligt. Det sagde vi også før sæsonen, men et laseragtigt fokus på den næste kamp er så vigtigt, siger Thomas Frank og henviser til, at det så mindre overbevisende ud tidligere i sæsonen.

- Vi skal kunne drømme. Det er vigtigt. Men det laseragtige fokus på næste kamp er så vigtigt.