Hemmelig samtale: - Salah er utilfreds

Det har allerede været fremme, at Mohamed Salah var mere en almindeligt skuffet over, at han ikke blev valgt til Liverpool-anfører i Champions League-kampen mod FC Midtjylland, hvor de fire førstevalg til anførerposten sad ude.

Men måske er der mere galt med egypteren end bare det...Det fortæller hans tidligere holdkammerat fra det egyptiske landshold Mohamed Aboutrika.

- Jeg ringede til Salah om hans situation i Liverpool, og han er ked af det, men det vil aldrig påvirke hans spil på banen.

- Jeg ved, at Salah ikke er glad i Liverpool. Han fortalte mig grundene til, at han er utilfreds, men det er hemmeligt, og jeg kan ikke tale om det offentligt, siger Aboutrika til Bein Sport.

Han bekræfter, at det med den manglende anførertjans er en af grundene - og spørgsmålet er, hvor længe Salah og Liverpool er et godt match.

- Jeg gætter på, at Liverpool overvejer at sælge Salah af økonomiske grunde, siger Aboutrika.

Aboutrika stoppede karrieren i 2014 efter 156 mål i 362 kampe for den egyptiske storklub Al Ahly og har også scoret 38 gange i 100 landskampe for Egypten, så det er en af de store kanoner, der fortæller om Salahs tristhed.

28-årige Salah kom til Liverpool i 2017 fra Roma for lidt mere end 300 millioner kroner. Han har scoret 110 gange i 173 kampe for klubben - senest to gange i 7-0-massakren mod Crystal Palace i weekenden.

