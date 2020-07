Hemmeligheden bag mega-transfer

Han er blevet symbolet på Manchester Uniteds genopstandelse.

Siden sin ankomst i januar har Bruno Fernandes taget Premier League med storm, og portugiseren ligner et godt bud på årets indkøb i den bedste engelske række.

Manden bag handlen er Ole Gunnar Solskjær, der fra sidelinjen har set Fernandes sprede gift foran modstanderen på banen og ro omkring sig selv i manager-sædet.

Det har med andre ord været en gevinst for alle parter, men forarbejdet til handlen var også gjort ordentligt.

Mandag aften var Bruno Fernandes nok engang arkitekt bag et af Manchester United-scoring, da han satte Anthony Martial op til angriberens 2-1-træffer. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Således fortæller Ole Gunnar Solskjær i seneste udgave af 'The High Performance Podcast', at nordmanden tog en helt særlig person med på råd, inden tanke blev til transfer. Det skriver engelske The Telegraph.

- Cristiano Ronaldo var et oplagt mål for mig. Gennem Patice Evra lykkedes det mig at få fat i Cristianos telefonnummer, og han kunne stå inde for, at Fernandes var en god spiller, siger Solskjær.

De to portugisiske landsholds-kammerater havde såmænd også været i samtale omkring førstnævntes overvejelser om et skifte til England.

Det kunne den nuværende Premier League-succes berette i februar, efter at skiftet til Manchester var gået igennem.

- Han (Ronaldo, red.) sagde kun gode ting om United. Han fortalte, at han startede med at udleve sin drøm der og begyndte at blive en virkelig god spiller. Jeg tror, at han er tilfreds med min transfer, sagde Fernandes til Manchester Uniteds hjemmeside

Tilfredse er de i hvert fald i United. Med den nye offensive general på holdet er man ubesejret i 18 kampe i træk, og drømmene om en Champions League-plads er pludselig meget sandsynlige.

