- Hent Arsène Wenger til Arsenal

Det bliver foreslået, at Arsène Wenger skal tilbage til Arsenal og være en slags hjælper for Mikel Arteta

Efter 22 år som manager i Arsenal forlod Arsène Wenger i maj 2018 London-klubben. Nu taler en anden tidligere Arsenal-legende for at hente franskmanden tilbage i en hjælperolle.

- Jeg foreslog for to år siden, at de skulle hente Arsène Wenger tilbage til Arsenal.

- Jeg ville stadig tage ham tilbage nu, siger 59-årige Charles Nicholas ifølge goal.com.

Han scorede selv 34 mål i 151 kampe for Arsenal fra 1983 til 1988, og nu taler han altså for at hente 71-årige Arsène Wenger tilbage i en eller anden rolle.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Highlights: Arsenal røg ud af ligacuppen til City for nyligt

- Han er Arsenal-fan, og derfor vil han vise det lederskab og den forståelse, klubben behøver, siger Nicholas.

- Når Arsène skulle møde en spiller fra Atlético Madrid, Barcelona eller Real Madrid, så var der en stor chancen, at han fik handlen hjem på grund af sin tilstedeværelse og sit ry.

- Jeg mener stadig, han kunne spille en vigtig rolle i at lære Arteta de vigtige ting ved manager-rollen, siger Nicholas.

Arsène Wenger vandt tre mesterskaber og syv FA Cup-titler i sin periode i Arsenal og har siden mest haft diverse konsulentroller.

Erkender fejl i vanvidstackling

To drømme: - Messi bliver nemmest

Zlatan havde samme problem

Rejser til lægetjek i Madrid

Én ting kan fælde ham fra ny Brøndby-aftale