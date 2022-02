Her bryder han sammen på bænken

Liverpools spanske stjerne Thiago Alcantara måtte trøstes af holdkammeraterne forud for aftenens finale

I søndagens Liga Cup-finale mellem Chelsea og Liverpool blev det ikke spilletid til Thiago Alcantara, der måtte se dysten fra tilskuerpladserne.

Stjernen blev af uforklarlige årsager nemlig skadet under opvarmningen.

Det gjorde ondt. I mere end én forstand. Det var således en tydelig berørt spansk landsholdspiller, der måtte trøstes af holdkammeraten Allison Becker.

Målmanden kunne ses holde om Thiago, der havde hænderne foran øjnene, og var tydeligvis ked af situationen.

Thiago Alcantara var ellers med i startopstillingen for Liverpool, og Jürgen Klopp var dermed nødsaget til at ændre i opstillingen kort før starten.

Naby Keita erstattede den tidligere Barcelona- og Bayern-profil, og Harvey Elliot fik Thiagos plads på bænken.

Men der kom heldigvis et plaster på såret for den uheldige midtbanespiller.

Kampen endte i forlænget spilletid, som blev efterfulgt af en intens straffesparkkonkurrence.

Her endte Liverpool med at trække det længste strå, da Chelsea-målmanden Kepa Arrizabalaga skød langt over mål på affærens sidste spark.

Det er Jürgen Klopps første Liga-Cup sejr, men klubben har tidligere haft stor succes i turneringen.

Det er blevet til hele ni sejre i turneringen, hvilket er en ny rekord.