Her er billederne: Spottet i lufthavn

Den russiske oligark og ejer af fodboldklubben Chelsea, Roman Abramovich, er angiveligt en berejst herre i øjeblikket. Den russiske invasion af Ukraine har ført til enorme problemer for milliardæren, der mandag blev fotograferet offentligt for første gang, siden han blev sanktioneret af britiske myndigheder

Roman Abramovichs privatfly har været meget i luften de seneste dage.

Siden vesten indførte sanktioner imod Rusland og Abramovich, har rigmandens dyre transportmiddel været i pendulfart mellem Rusland, Tyrkiet og Israel.

Søndag eftermiddag fløj russeren fra Moskva til Tel Aviv. Men her skulle han efter alt at dømme ikke opholde sig særlig længe.

Mandag aften er der således dukket billeder op af Chelsea-ejeren i Tel Avivs lufthavn Ben Gurion, kort før et privatfly, der sættes i forbindelse med rigmanden, fløj til Istanbul for anden gang i marts måned.

Det kan man se på hjemmesiden Flight Radar, som sporer flytrafik i hele verden.

Russeren blev set i Ben Gurion-lufthavnens VIP-lounge. Foto: Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Det er uvist, om milliardæren selv er ombord på flyet til Istanbul. I den tyrkiske storby er hans yacht blevet set sejle, skriver Reuters

Der har tidligere været tale om, at han vil sælge Chelsea til den tyrkiske rigmand, Muhsin Bayrak.

Bayrak har tidligere udvist stor interesse for London-klubben og skulle efter sigende være meget opsat på at købe Premier League-giganten.

Interessen skulle være så seriøs, at han, Ifølge BBC Sport, ennnda har lagt et bud.

Abramovich er ikke den eneste russiske oligark, som i øjeblikket sender sine fly ud af Rusland. I de seneste ti dage har 14 privatfly taget turen fra det store europæiske land til Israel.

Det skriver Times of Israel.

Tilflugten til Israel sker angiveligt, eftersom landet har valgt ikke at sanktionere Rusland eller russiske oligarker efter invasionen i Ukraine.

Men nu har piben så fået en anden lyd.

Israel i kovending

På et pressemøde mandag siger Udenrigsministeriet i Israel, at de har i sinde at koordinere en sanktionspakke med Finansministeriet, Energiministeriet, Bank of Israel og andre myndigheder i landet.

- Israel vil ikke være et sted, hvor man kan undgå sanktioner, som USA og andre vestlige lande har pålagt Rusland, sagde den israelske udenrigsminister, Yair Lapid, ifølge Reuters på mødet.

Dermed bliver det altså endnu sværere for de russiske oligarker, herunder Roman Abramovich, at finde en gemmested for sanktionerne imod dem.

Abramovich ejer adskillige ejendomme i Israel, hvor han også har investeret massive pengebeløb i bebyggelser.

Desuden er han israelsk statsborger.

