Her er planen for Bidstrup

- Mads har imponeret stort i opstarten, derfor skal vi have set på, hvor langt han er fra spilletid hos os, siger Brentford-træner Thomas Frank, der ikke vil afvise et nyt lejeophold

Halvandet års lejeophold i FC Nordsjælland har været godt for 22-årige Mads Bidstrup.

Han har udviklet sig markant ved at spille fast i Superligaen. Nu er han tilbage i Brentford og muligvis med udsigt til Premier League fodbold i den kommende sæson.

Mads Bidstrup var skuffet over nedturen til sidst med FC Nordsjælland. Nu er han tilbage i Brentford, hvor Thomas Frank i løbet af den kommende måned skal afgøre om midtbanespilleren bliver eller skal udlejes igen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Uanset hvad bliver springet fra Superligaen til Premier League meget voldsomt.

Det har virkelig set godt ud på træningsbanen her i opstarten for Mads Bidstrup, der har imponeret cheftræner Thomas Frank.

- Mads har været en af de mest fremtrædende spillere i Superligaen i sidste sæson, fordi han er en meget dygtig presspiller.

- Nu er han tilbage, og jeg er virkelig imponeret over, hvad jeg har set fra Mads her i opstarten. Det har set rigtig godt ud, siger Thomas Frank til Ekstra Bladet.

Annonce:

Mads Bidstrup har udviklet sig fornemt efter halvandet år i FC Nordsjælland. Nu er han tilbage i Brentford, hvor det skal afgøres om han fortsætter eller om han skal udlejes. Foto: Jens Dresling.

Mads Bidstrup ventes med på den to uger lange træningslejr i USA og siden skal der træffes beslutning om, han skal fortsætte i klubben eller udlejes på ny.

- Det handler om, hvor tæt Mads er på spilletid hos os i den kommende sæson. Vejen skal ikke være for lang.

- Jeg kan sagtens se ham spille hos os, men jeg kan også se for mig, at han får mere erfaring ved at spille på et højt niveau på en lejeaftale et andet sted. Det er helt afgørende, at Mads fortsætter med at spille, så hans positive udvikling kan fortsætte, siger Thomas Frank, der mener, at Brentford i god tid før transfervinduet skal træffe beslutning om Mads Bidstrup skal blive i klubben eller udlejes på ny.

- Mads kan både spille 6’er og 8’er på midtbanen. Her er konkurrencen stor. Vi må danne os et overblik på et tidspunkt senere i transfervinduet, uddyber Thomas Frank.

Thomas Frank har været imponeret over Mads Bidstrup i opstarten til den nye sæson. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

Ekstra Bladet skrev i sidste uge, at Brentford lige nu har placeret et voldsomt prisskilt på Mads Bidstrup. Det betyder, at han lige nu koster 70-80 mio. kr., hvis en klub vil købe den 22-årige dynamiske midtbanespiller.

Mads Bidstrup har ét år igen af Brentford-aftalen. Derudover har Brentford en option, der betyder, at de kan forlænge kontrakten med yderligere to år. Det er en beslutning, der skal træffes i løbet af det kommende halvår.

Hvis han står for en ny udlejning, er det oplagt, at Brentford automatisk aktiverer forlængelsen af aftalen.