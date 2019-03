Her er Solskjærs nye drømmeløn

Oven på den overraskende Champions League-triumf ude mod mægtige Paris Saint-Germain har diverse fodboldeksperter haft travlt med at fortælle, at det nu er sikkert, at Ole Gunnar Solskjær bliver permanent Manchester United-manager.

Også Daily Mirror slår fast, at Solskjær fortsætter, og de kan endda afsløre den norske træners løn.

- Midlertidig boss Solskjær bliver permanent United-boss og får en årlig løn på 65 millioner kroner, lyder det.

Inden nordmanden glæder sig alt for meget, så peger avisen på, at hans forgænger José Mourinho altså tjente det dobbelte med 130 millioner kroner om året.

Også United-back Luke Shaw er sikker på, at Solskjær fortsætter.

- Vi elsker alle Ole, og vi elsker det arbejde, han har lavet foreløbig. Jeg tror ikke, at jeg behøver sige så meget. Det virker sikkert, at han får jobbet, siger Shaw.

Solskjær tabte kun en af sine første 17 kampe som manager og havde blandt andet ni udesejre i træk inklusiv opgørene mod klubber som Tottenham, Arsenal, Chelsea og Paris SG.

Ole Gunnar Solskjær kan se frem til et stykke mere end en million kroner om ugen, når han bliver permanent Manchester United-manager. Foto: AP

Søndag tabte han dog for anden gang med Manchester United, da det blev 0-2 ude mod Arsenal, og man er nu nummer fem med et point ned til Chelsea og henholdsvis to og tre point op til Arsenal og Tottenham på fjerde- og tredjepladsen.

Næste United-kamp er ude mod Wolverhampton på lørdag, og ifølge den tidligere United-spiller Gary Neville skal den kamp lige overstås, før nordmanden bliver officiel som ny boss, for så er der landskampspause.

- Oles resultater indtil videre er nok til at kunne vinde Premier League. Jeg bliver overrasket, hvis han ikke har jobbet i løbet af et par uger, sagde han i forbindelse med Uniteds kamp mod PSG 6. marts.

Solskjær var oprindelig på kontrakt i Molde, da han blev hentet til United som midlertidig løsning. Det har tidligere været fremme hos Skysports, at United betalte 14,8 millioner kroner for at købe nordmanden fri frem til sommer, mens det koster 59,5 millioner kroner yderligere til Molde at hente Solskjær permanent.

