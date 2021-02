Her er stjernens pris - vanvittigt beløb

Hvis Tottenham lader sig lokke til at sælge Harry Kane, bliver han den tredjedyreste spiller i historien

Der er ingen tvivl om, at Tottenham og José Mourinho råder over noget af en guldfugl i den engelske landsholdsanfører Harry Kane.

To gange har han været topscorer i Premier League, ligesom der er en titel som VM-topscorer på cv'et.

Og i denne sæson er han nærmeste varmere end nogensinde med 21 mål og 14 assists i 32 kampe.

Men selvom Spurs er klar til Liga Cup-semifinalen mod Manchester City, er det nok de færreste, der vil hævde, at Tottenham for alvor har gjort fremskridt under Mourinho.

Derfor er der blæst nyt liv i de rygter, der sender Kane væk fra det nordlige London og videre til en af fodboldens endnu større adresser.

Tottenham og Harry Kane er inde i en forfærdelig periode i Premier League. Senest blev det 0-3 mod Manchester City. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Daily Mail er Tottenham i gang med at ruste sig mod forsøg på 'fjendtlig overtagelse' af klubbens største stjerne.

Således skal bestyrelsesformand Daniel Levy ifølge avisen have udstyret superstjerne med en prisseddel på 150 mio. pund - knap 1,3 mia. danske kroner.

Dermed burde de økonomisk trængte spanske giganter Real Madrid og FC Barcelona været skræmt væk.

Men Daily Mail skriver, at den pris ikke skræmmer PL-rivalerne fra Manchester, United og City.

For selv Kane dermed ville blive verdens tredjedyreste gennem tiderne efter Neymar og Kylian Mbappe, er det en pris, som begge klubber er i stand til at betale. Hans løn, der løber op i mindst 1,7 mio. kroner om ugen, er heller ikke en udfordring, skriver avisen.

Tottenham vil med garanti kæmpe med næb og kløer for Kane, der flere gange har udtalt, at han ønsker at fuldføre sin karriere i Tottenham.

Men han har også advaret om, at det kun sker, hvis klubben matcher hans ambitioner. Og lige den del har Tottenham haft vanskeligt ved at indfri.

Det koster angiveligt mere end en milliard kroner, hvis Tottenham skal sælge Harry Kane. Foto: Ritzau Scanpix

