Her går det galt for Victor Kristiansen

Efter en solid start for Leicester spillede Victor Kristiansen en uheldig hovedrolle i Tottenhams føringsmål lørdag eftermiddag

For anden Premier League-runde i streg var danske Victor Kristiansen at finde i startelleveren for Leicester i lørdagens hjemmekamp mod Tottenham.

I sine to første optrædener for klubben er det blevet til sammenlagt 108 spilleminutter på banen med to sejre til følge.

Men efter allerede et kvarters spil mod Tottenham spillede danskeren en ufrivillig og uheldig hovedrolle, da Rodrigo Bentancur bragte gæsterne foran.

På et Spurs-hjørnespark blev bolden afrettet af Ben Davies, der klodset ramte kuglen med skulderen.

Endnu mere klodset var det af Victor Kristiansen, da bolden efter Davies' afretning i en uventet kurve havnede foran danskeren. Højrefoden svigtede og sendte bolden direkte i fødderne på Bentancur, der ubesværet sparkede bolden i netmaskerne fra det lille felt.

Du kan se scoringen i videoen over artiklen.

Artiklen fortsætter under billederne...

Victor Kristiansen så ikke godt ud ved Tottenhams 1-0 scoring. Arkivfoto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Her er situationen, der fører til scoringen. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Det må uden tvivl være et af Rodrigo Bentancurs letteste mål i karrieren. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Annonce:

Efter scoringen holdt Victor Kristiansen og resten af Leicester-mandskabet vejret, da VAR-holdet tjekkede, om der var tale om en smal offside.

Men scoringen stod ved magt.

Heldigvis for den nye Premier League-dansker kunne han juble kort tid efter, da holdkammeraterne Nampalys Mendy, James Maddison og Kelechi Iheanacho scorede til henholdsvis 1-1, 2-1 og 3-1 til Leicester i første halvleg.