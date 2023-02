Her går det galt: Stjerne ser rødt efter kæmpe brøler

Det gik helt galt for Newcastle-keeper Nick Pope, da han i lørdagens Premier League-opgør mod Liverpool skulle forsøge at cleare en bold langt uden for feltet

Newcastle fik en katastrofal start på lørdagens Premier League-opgør mod Liverpool.

Efter små 17 minutter var de bagud 2-0, og få minutter senere blev ondt værre, da det koksede fuldstændigt for den ellers så rutinerede keeper Nick Pope.

Et langt udspark fra målmanden i den anden ende, Liverpools Alisson Becker, var ved at resultere i en friløber for Mohamed Salah.

Nick Pope stormede 30 meter ud af sit mål for at stoppe bolden.

Han fejlvurderede imidlertid boldens opspring fuldstændigt og måtte smide sig ned og stoppe den med hænderne.

Det lignede simpelthen en arbejdsskade - en målmand, der instinktivt satte hænderne på bolden, men glemte, at han befandt sig 30 meter fra eget mål.

Du kan se den mærkværdige episode i videoen herover.

Ups - godt nok må en målmand tage bolden med hænderne, men ikke uden for målfeltet. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Mohamed Salah appellerede med det samme for forseelsen. Og Pope vidste, at den var helt gal... Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

I næste nu fik Nick Pope det røde kort af dommer Anthony Taylor. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Forseelsen blev tangeret til et rødt kort, og så måtte den tidligere Esbjerg-keeper Martin Dúbravka tage over i Newcastle-målet.

To mål nede og med en mand færre på banen efter blot 21 minutter var det en komplet umulig opgave for Newcastle at komme tilbage i opgøret.

Liverpool vandt med 2-0 og har nu kun seks point op til Newcastle på fjerdepladsen i Premier League.