Hev penis frem foran mor og datter: Nu er han dømt

Neil Shipperley er blevet idømt samfundstjeneste for at blotte en mor og hendes datter. Premier League-veteranen slipper dog for fængsel

Den tidligere Premier League angriber Neil Shipperley er blevet idømt 12 måneders samfundstjeneste og en bøde på 1760 kroner for at have krænket en mor og hendes teenagedatter.

Det skriver Mirror.

Den foruroligende episode udspillede sig, da den tidligere Chelsea-spiller trillede sin varevogn hen ved siden af de to kvinder med hånden om sin penis.

I retten indrømmede angriberen, at han stirrede på de to kvinder med sin penis i hånden, mens han var ved at udføre en seksuel handling.

Shipperley stoppede ikke, efter han blev opdaget. Han fulgte efter kvinderne og blev ved med at røre ved sig selv.

Kvinderne valgte herefter at melde den blottende og forfølgende Shipperley til politiet.

Mens de to ofre ringede til politiet, havde de bemærket, at manden havde parkeret sin varevogn mellem to busser længere op af gaden, men at han stadig var i gang med det, der i retten blev beskrevet som en 'seksuel handling'.

Efter anmeldelsen troppede den tidligere Premier League-angriber selv op på politistationen og meldte sig.

Neil Shipperley jagter bolden i action for Crystal Palace. Foto: Adam Butler

Et råb om hjælp

Forsvaret for Shipperley var, at hans forbrydelse var 'et råb om hjælp', mens en række personlige og finansielle problemer blev ridset op. Episoden skulle have været kulminationen på hans manglende evne til at håndtere sin afsluttede fodboldkarriere.

I forbindelse med anholdelsen fortalte han, at hvis nogen havde blottet sig på samme måde overfor sin egen søn, så 'ville han have lyst til at slå dem ihjel'.

I et udsagn fra ofrene blev Shipperley beskrevet som et 'rovdyr'.

- Hans mål var at skræmme os og isolere os. Det lykkedes han med, da vi var rystede og forfærdede over hans handlinger, lød det fra moderen.

Oplevelsen har også sat sine spor hos den 16-årige datter.

- Jeg var bange og følte mig skrøbelig. I dag er jeg meget bekymret for, hvad der var sket, hvis min mor ikke havde været der, fortalte datteren.

Neil Shipperley slipper for fængsel, men har foruden dommen på 12 måneders samfundstjeneste valgt at søge hjælp hos en terapeut.

