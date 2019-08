Historisk ændring i Liverpool

Liverpool har netop indledt den femte sæson med New Balance som trøjesponsor, men samarbejdet slutter med stor sandsynlighed efter sæsonen.

Aftalen mellem Liverpool og New Balance udløber således efter denne sæson, og amerikanske Forbes erfarer, at Nike fører kapløbet om efterfølgende at skulle levere røde trøjer.

New Balance har ellers mulighed for at fortsætte samarbejdet, hvis de matcher buddene fra de nye bejlere. Ifølge Forbes koster det dog mellem 600 og 800 millioner kroner om året at få sit logo på Liverpool-trøjen, og derfor har New Balance trukket sig.

Nike kæmper i stedet med Adidas og Puma, men skulle altså på nuværende tidspunkt være favorit til sponsoratet.

Aftalen bliver dermed den største i Premier League, da den vil overstige de 600 millioner kroner om året, som Manchester United modtager fra Adidas.

Der kan dog stadig være et stykke op til FC Barcelona, som tjener 800 millioner kroner om året på samarbejdet med Nike.

Problemet Eriksen: - Han skal være fair

Færdig i United: - Jeg blev ikke behandlet ordentligt

Se også: Brøndby-bomber bedst i Premier League