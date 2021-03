Historisk aftale: Scorer to milliarder

Manchester United har sikret sig en historisk aftale med TeamViewer om at blive klubbens nye trøjesponsor, hvilket de skal betale 2 milliarder kroner for.

Aftalen vurderes at være den største af sin slags i Premier League.

Chevrolet har været klubbens primære trøjesponsor i snart syv år, og selvom de forlængede aftalen for et halvt år siden, så var der aldrig planer om, at de skulle fortsætte efter sommeren, skriver Goal.com.

Det er en dyr fornøjelse at få sit firmalogo på den røde Manchester United-trøje. Foto: Ritzau Scanpix

TeamViewer og Manchester United har indgået en femårig aftale, og det vurderes, at aftalen giver klubben omkring 407 millioner kroner om året. Det gør aftalen til en af de største i historien sammen med Rakutens aftale med FC Barcelona tilbage i 2016.

TeamViewer er et tysk firma, der producerer software, som kan bruges til at tilgå andre computere via fjernstyring. Du har formentlig stiftet bekendtskab med det, når du har kontaktet IT-afdelingen på kontoret, når du har problemer med computeren.

Det vurderes i hvert fald, at programmet er installeret på over to milliarder enheder rundt om i verden.

Manchester United oplyser, at de har accepteret samarbejdet, da de mener, de passer godt til deres brand, fordi de er dynamiske, innovative og er interesserede i at udvide til endnu flere markeder.

Ifølge Goal.com er Manchester United på udkig efter en ny bil-sponsor, når aftalen med Chevrolet udløber. Klubben leder også efter en ny sponsor til deres træningstøj og træningsgrund.

AON, som i dag både sponsorere klubbens træningsanlæg i Carrington og klubbens træningstrøjer, indgik tilbage i 2013 en otte-årig aftale. Det er endnu usikkert, om det bliver én sponsor for det hele, eller om det bliver delt op.

Kjær i kæmpe nedtur

Kæmpe ballade: Angrebet i spillertunnel

Forfærdelig fiasko: 'Undskyld'