Historisk sammenbrud: Manchester United slagtet i egen hule

Drømmenes teater var tomt for publikum søndag eftermiddag, og det skal de nok være glade for i den røde del af Manchester, for Ole Gunnar Solskjærs tropper blev ganske enkelt skilt ad af Tottenham og Pierre-Emile Højbjerg, der vandt med hele 6-1.

Til gengæld kan de røde djævle glæde sig over, at transfervinduet først lukker mandag ved midnat. Det betyder nemlig, at direktør Ed Woodward og Ole Gunnar Solskjær stadig kan nå at hente akut forstærkning ind til det forsvar, der sejlede rundt i godt og vel 90 minutter.

Manchester United fik ellers en drømmestart, da Tottenhams Davinson Sanchez nedlagde Anthony Martial i feltet efter 30 sekunder. Bruno Fernandes kvitterede som sædvanligt, men så ville portugiserens defensive holdkammerater pludselig have opmærksomheden.

Først kludrede Harry Maguire og Luke Shaw rundt i feltet og forærede Tanguy Ndombele det udlignende mål, inden en helt fri Son Heung-min kunne lobbe bolden henover David de Gea. 2-1 til gæsterne efter syv minutter, men der var flere gaver i vente fra United-forsvaret.

Artiklen fortsætter under billederne...

Bruno Fernandes bragte Manchester United foran... Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Tanguy Ndombele udlignede... Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Og så scorede Son Heung-min til 2-1 efter syv minutters spil. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Rødt kort gjorde forskellen

Anthony Martial gjorde det dog heller ikke lettere ved at tabe besindelsen og stikke Erik Lamela en lussing efter provokation fra argentineren, der nok burde være sendt tidligt i bad med Martial.

Eric Bailly fik chancen i det centrale forsvar i stedet for en svingende Victor Lindelöf, men ivorianeren ser heller ikke ud til at være løsningen på Solskjærs problem.

Få minutter efter udvisningen forærede Bailly bolden til Tottenham på kanten af straffesparksfeltet, og så kunne kombinationen Son-Kane slå til igen med sidstnævnte som målscorer denne gang.

Som om det ikke var nok, så gned Son lige lidt ekstra salt i såret fem minutter senere ved at gøre det til 4-1. Det var første gang nogensinde, at Manchester United lukkede fire mål ind i første halvleg i en Premier League-kamp. I forsøg nummer 1.079. Havde Old Trafford været fyldt med 76.000 mennesker, så var det nok nu, at majoriteten var begyndt at give lyd fra sig.

Og så kunne det endda være gået endnu værre, hvis Tottenham havde været lidt mere kyniske foran kassen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Tottenham-spillerne kunne juble seks gange mod Manchester United. Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Største nederlag i ni år

Det blev det efter pausen, hvor Serge Aurier øgede til 5-1 efter fem minutter - i øvrigt fremragende spillet fri af danske Pierre Emile-Højbjerg. Så kunne José Mourinho læne sig tilbage i sædet med vished om, at han i tredje forsøg fik hævn mod sin tidligere klub.

Paul Pogba lænede sig derimod ikke tilbage. Han lagde sig i stedet fladt ned foran Ben Davies i eget felt med 12 minutter igen. Harry Kane omsatte straffesparket og skabte tenniscifre på Old Trafford.

Sidst, Manchester United tabte 1-6 på Old Trafford, var i 2011 mod bysbørnene fra Manchester City, men mon ikke Ed Woodward og Ole Gunnar Solskjær trods alt brugte lidt mere af anden halvleg på at fundere over mandagens helt store opgave på det internationale transfermarked frem for at drømme sig tilbage til den ni år gamle afklapsning.

José Mourinho fik sin hævn over Manchester United, der fyrede ham for to sæsoner siden. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Eriksen totalt ignoreret

Nu er Braithwaites fremtid afgjort

FCK-ejerne har spillet fallit