Historisk ydmygelse

Tre kampe - tre nederlag.

Det var den sølle bundlinje, som Arsenals manager, Mikel Arteta, kunne gruble over fra sidelinjen, da han så sit mandskab tabe 5-0 til Manchester City. London-klubbens største nogensinde mod de lyseblå.

Det tog blot tolv minutter for Manchester City at score de første to mål. Arsenal, uden det dyre nyindkøb Ben White, lignede en juniorhold med tømmermænd, da de skulle forsøge at dæmme op for Citys frygtindgydende offensiv.

Det var İlkay Gündoğan og Ferran Torres, der i sjette og tolvte minut fik evig plads i det sløve Arsenal-forsvar.

Kaosset blev i den grad værre for Arsenal, da den aggressive schweizer Granit Xhaka satte en tofods-tackling ind på Citys Joao Cancelo ti minutter inden halvlegs-fløjtet. Det var her, de første Arsenal tilhængere forlod Etihad Stadion i Manchester.

Det blev til ti lange minutter for Arsenal, hvor City-offensiven anført af Jack Grealish havde legestue på den sidste tredjedel. Brasilianeren Gabriel Jesus scorede efter 43 minutter, og Mikel Arteta gik mod tunnellen efter den værste halvleg i spanierens trænerkarriere.

Sædet er varmt under spanske Mikel Arteta i Arsenal. Foto: Ritzau Scanpix

Da anden halvleg begyndte, var det damage-control for Mikel Artetas resterende ti mænd. London-holdet forsvarede med samtlige spillere, og det var en chanceløs Bernd Leno som igen skulle hente bolden i nettet, da Rodri sendte et flot langskud bag tyskeren, som ikke havde det let for Arsenal.

Arsenal indtager sidstepladsen i Premier League. Foto: Ritzau Scanpix.

Manchester City satte tempoet ned, men de fortsatte med at pumpe bolde ind i feltet. Efter 84 minutter sendte Mahrez bolden ind i feltet på et flot indlæg, som Ferran Torres sikkert kunne heade ind bag hårdtprøvede Leno.

Det hele endte 5-0 i alletiders største City-sejr over Arsenal.