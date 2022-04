Hjemme efter tragedie: - Tid til at være taknemmelig

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez har fået deres datter med hjem fra hospitalet, og familien takker for støtten

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez er hjemme hos familien igen med deres nyfødte datter.

Parret ventede tvillinger, men deres lille søn mistede livet.

Nu takker Cristiano Ronaldo for den overvældende støtte på sin Instagram-profil, og familien vil nu forsøge at kigge fremad og fokusere på deres nyfødte datter.

- Hjem, kære hjem. Gio og vores lille pige er endelig sammen med os. Vi vil gerne takke alle for de venlige ord og gestusser. Jeres støtte er meget vigtig, og vi mærkede kærligheden og respekten, som I har for vores familie.

- Nu er det tid til at være taknemmelig for det liv, vi kun lige har budt velkommen i denne verden, skriver den portugisiske verdensstjerne.

Cristiano Ronaldo og hans familie modtog bl.a. en smuk hyldest på Anfield tirsdag aften.

Da stadionuret havde rundet syv minutter i opgøret mellem Liverpool og Manchester United, rejste samtlige tilskuere sig op. Herefter fulgte klapsalver og sangen 'You'll Never Walk Alone'.

Du kan se det rørende øjeblik i videoen her.

Det var mandag, det kom frem, at United-stjernens kæreste havde født tvillinger, men at den ene af babyerne var dødfødt. Det meddelte Cristiano Ronaldo på sine sociale medier.

'Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vores lille dreng er afgået ved døden. Det er den værste smerte, en forælder kan føle. Det er kun fødslen af vores lille pige, der giver os styrke til at gennemleve denne tid med lidt håb og glæde.'

'Vi vil gerne takke doktorerne og sygeplejerskerne for alt deres ekspertise og omsorg. Vi er allesammen knuste over vores tab, og vi beder om, at vores privatliv bliver respekteret i denne svære tid. Vores lille dreng, du er vores engel, vi vil altid elske dig, skrev han.