Hjemve kostede 30 millioner

Phil Brown var rystet, da Henrik 'Tømrer' Pedersen i juni 2008 ringede til ham.

Han troede, danskeren ville have en ny, guldrandet kontrakt efter oprykningen til Premier League, men i stedet ville han rive den nuværende over. Dermed ville han gå glip af mindst 30 millioner, fortæller 'Tømrer' selv til Midtjyllands Avis.

Forklaringen er, at hans hustru var gravid, og Pedersen-parret havde aftalt, at deres børn skulle fødes og opvokse i Danmark. Så selv om Hull City stod foran en indbringende sæson i Premier League, og 'Tømrer' stadig havde et år tilbage af sin kontrakt, ville han ud af den.

Det havde manager Phil Brown ikke forudset, selv om han godt var klar over, at Kristina Pedersen var gravid.

- Han blev alligevel totalt overrasket, da jeg spørger om muligheden for at rive min kontrakt i stykker, fordi jeg vil hjem til Silkeborg. Jeg har ét år tilbage i Hull.

- Han tror, jeg ringer for at få en ny og forbedret kontrakt over tre år til mellem 10 og 15 millioner kroner om året - inklusiv diverse bonusser efter oprykning. Det er ikke for meget sagt, at han er rystet, fortæller Henrik 'Tømrer' Pedersen til Midtjyllands Avis.

Henrik Pedersen stoppede sin karriere i 2012. Foto: Claus Bonnerup

Selv om Brown var chokeret, endte 'Tømrer' med at få sin vilje. Dermed skiftede han hjem til Silkeborg IF, hvor han også havde startet sin karriere.

Han havde på daværende tidspunkt allerede tilbragt seks år i Premier League-klubben Bolton Wanderers og været udlandsprofessionel i syv år.

Henrik 'Tømrer' Pedersen stoppede karrieren i 2012.

