Hjerteskærende detaljer: Råbte hans navn på stranden

De nægter at give op. De nægter.

Tre år er der gået, siden Emiliano Sala styrtede i døden i Den Engelske Kanal på sin vej fra Nantes i Frankrig til Cardiff i Wales.

Men for hans efterladte familie er der stadig spørgsmål, der ikke er blevet besvaret.

Mest oplagt: Hvad skete der, og hvorfor skete det?

Derfor er der i denne uge blevet påbegyndt nye undersøgelser og afhøringer af retten i den sydengelske by Bournemouth.

- Vi forsøger at finde retfærdighed i det her, så det ikke sker for andre, har hans bror, Darío, sagt til den argentinske avis La Nación.

- Det er en undersøgelse, der skal svare på ’hvornår’, ’hvor’ og alle de spørgsmål, der eksisterer. Og det kommer til at tage måneder, sagde han forleden til ESPN.

Arealet foran Cardiff City Stadium 26. januar 2019. Foto: Rebecca Naden/Reuters/Ritzau Scanpix

21. januar 2019 fløj Emiliano Sala i et PA-46 Maliby-fly fra lufthavnen i Nantes med retning mod Cardiff, efter han havde skrevet kontrakt med Cardiff City FC.

Noget gik imidlertid galt på turen, hvor piloten David Ibbotson var eneste anden person ombord. Flyet styrtede ned i Den Engelske Kanal, og først længe efter lykkedes det dykkere at finde Salas jordiske rester. Ibbotson er aldrig blevet fundet.

Også Salas mor, Mercedes Taffarel, blev afhørt i denne uge.

Hun sagde blandt andet:

- Vi diskuterede det med myndighederne, men de ville ikke fortsætte eftersøgningen. I det kolde vejr gik vi rundt på stranden (på Guernsey, red.) og råbte hans navn i håbet om at finde ham. Det endte i smerte. En smerte der stadig er der.

Mercedes Taffarel trøstes af Nantes-spilleren Nicolas Pallois under begravelsen af hendes søn 16. februar 2019. Foto: Natacha Pisarenko/AP/Ritzau Scanpix

Hun fortalte videre om sønnens skifte, hvor han følte sig presset.

- Cardiff lagde et stort pres på ham for at få handlen i hus hurtigt, men Nantes ville have flere penge, og Emi endte som en lus mellem to negle. Han var i tvivl om skiftet, men handlen gik igennem. Ikke så meget på grund af hans præstationer på banen, der var meget gode, men fordi Nantes havde brug for pengene.

De to klubber var blevet enige om en aftale, der sikrede franskmændene 18 millioner euro – svarende til knap 134 millioner kroner.

- Han følte, det var det rigtige tidspunkt at skifte til en anden liga. Det var også hans indtryk, at Nantes’ ledelse gik efter et salg, fordi man havde økonomiske vanskeligheder.

De to var ofte i kontakt, og da hun ikke hørte fra ham på dagen, hvor han skulle flyve, troede hun først, at han var gået tidligt i seng efter ankomsten til Wales. Dagen efter hørte hun, at flyet var forsvundet.

- Det var forfærdeligt. Vi tøvede ikke med at høre en privat virksomhed til at hjælpe med eftersøgningen.

Det førte til, at man fandt flyet på bunden af kanalen – med Emiliano Sala indeni.

- Ingen kan bringe ham tilbage, men vi forlanger retfærdighed, så Emi kan hvile i fred og give os en smule fred i sindet velvidende, at vi gjorde alt, hvad vi kunne, så noget tilsvarende kan undgås i fremtiden.

Undersøgelserne ventes at tage fem uger.