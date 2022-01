Hjulmand i spil som ny Everton-chef

Everton er på jagt efter en ny sherif til klubben, efter at Rafael Benítez fik fyresedlen søndag eftermiddag.

Mange store navne er i spil til jobbet - også den danske landstræner, Kasper Hjulmand, sættes altså i forbindelse som den nye cheftræner i klubben.

Flere engelske medier, heriblandt Liverpool Echo, skriver, at Hjulmand nævnes som den nye boss i Everton.

Selvsamme medie har listet syv navne op som favoritterne til jobbet, og her står også den danske landstræner.

Hos de engelske bettingfirmaer kan man allerede spille på den nye kandidat til stillingen, og det store firma Ladbrokes favoriserer Hjulmand over eksempelvis den tidligere West Bromwich Albion-cheftræner Slaven Bilić.

Ladbrokes spår sammme chancer til Kasper Hjulmand som andre, velkendte trænere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ligeledes sættes den danske landstræner til at være favorit på lige fod som den tidligere Tottenham-cheftræner Nuno Espírito Santo og den nuværende Brighton-boss Graham Potter til at overtage tøjlerne i Everton.

Men den engelske presse samt de mange bookmakere peger på Wayne Rooney som den store favorit til at varme trænersædet på Goodison Park.

Rooney har tidligere tørnet ud for Everton, hvor angriberen spillede 117 kampe.

I skrivende stund er englænderen cheftræner for Derby, der kæmper for at komme over nedrykningsstregen i den næstbedste engelske række.

Også en anden gammel kending sættes i forbindelse med jobbet - nemlig Roberto Martínez, der stod i spidsen for klubben fra 2013 til 2016.

Everton smed Rafael Benítez på porten efter længere tid med langt fra godkendte resultater. Klubben ligger seks point fra nedrykningsstregen.

