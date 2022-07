Hjulmand om Eriksen-skifte: - Kan gøre en forskel på alle hold

Fredag blev det omsider officielt, at Christian Eriksen skifter til storklubben Manchester United, hvor han tiltræder på en treårig kontrakt.

Det glæder Danmarks landstræner, Kasper Hjulmand.

- Stort tillykke til Christian. Og stort tillykke til Manchester United, indleder Hjulmand en skriftligt udtalelse.

- Det er dejligt at have ham tilbage på banen og nu med et spændende skifte til Manchester United, der med Erik ten Hag som ny træner går en spændende tid i møde, fortsætter han.

Manchester United har haft nogle svære sæsoner, men hører stadig til blandt de mest prestigefyldte klubber i verden.

Eriksen kommer til klubben efter en halvsæson i Brentford, og Hjulmand mener, at Eriksen bestemt har niveauet til at tørne ud for en af de største klubber i Premier League.

- Christian er en klassespiller, der kan gøre en forskel på ethvert hold, både i Premier League, i europæisk fodbold og på landsholdet.

- Det bliver spændende at følge ham i klubben - og at se ham på landsholdet op til VM, lyder det fra landstræneren.

Læs også: Uniteds plan: Sådan vil de bruge Eriksen