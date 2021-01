Højbjerg efter nedtur: - Det er svært at tale om

Pierre-Emile Højbjerg og Tottenham måtte endnu en gang se en sejr glide dem af hænde, da Fulham onsdag aften snuppede et point med til den sydvestlige del af hovedstaden.

Tottenham kom ellers planmæssigt foran og havde flere store chancer, inden Ivan Cavaleiro udlignede til slutresultatet 1-1.

Og den var svær at sluge for danskeren, forklarede han efter kampen til PrimeSport.

- Jeg er meget skuffet. Jeg mener, at vi kunne have gjort det bedre på flere parametre i kampen. Det er svært at tale om lige nu på grund af følelserne, men vi skal være mere modige og mere fokuserede, lød det fra danskeren, der samtidig glædede sig over, at der kun er få dage til næste kamp mod Sheffield United søndag.

Artiklen fortsætter under billedet..

Pierre-Emile Højbjerg havde tredjesidste fod på Tottenhams scoring, men så også gult for en hævnaktion. Foto: SHAUN BOTTERILL/Ritzau Scanpix

Pierre-Emile Højbjerg havde en vigtig fod med i Harry Kanes føringsmål, da han slog en milimeterpræcis aflevering til Sergio Reguilon, der gjorde danskeren kunsten efter og serverede et perfekt indlæg for Harry Kane.

Højbjerg får da også pæne ord med på vejen fra London-aviserne Football.London og London Evening Standard, der begge dækker Tottenham tæt.

- Det var danskerens præcise tværaflevering, der sendte Reguilon af sted i opbygningen til Spurs' første mål. Sendte selv en afslutning af sted mod mål sent i første halvleg, men direkte på målmanden, skriver Football.London og belønner ham med middelkarakteren 6/10.

Nogenlunde samme vurdering giver London Evening Standard, der dog roser ham for den sædvanlige arbejdsindsats på den centrale del af banen og kvitterer med 7/10.

José Mourinho vil dog næppe være begejstret over, at Pierre-Emile Højbjerg tabte hovedet midt i anden halvleg og fik gult kort for en hævnaktion.

Med et point mod Fulham er Tottenham nummer seks i Premier League, mens Fulham fortsat kæmper for livet på 18. pladsen.

